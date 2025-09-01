У липні випуск металургійної продукції в РФ скоротився на 10,2%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, що є найгіршим показником щонайменше за останні 3,5 роки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) із посиланням на дані Росстату.

.Також зазначається про значне падіння на ключових підприємствах галузі:

Магнітогорський металургійни комбінат зменшив випуск сталі на 18%;

"Мечел" скоротив продажі на 11%;

Трубна металургійна компанія – до мінус 22%.

При цьому, підприємства повідомляють про мільярдні збитки.

Основною причиною спаду у ЦПД вказують вплив санкцій та втрату зовнішніх ринків. Поряд з цим, різке зниження внутрішнього попиту з боку будівництва й машинобудування, а також жорстка монетарна політика ЦБ РФ, що стримує інвестиції додатково погіршило ситуацію.

В підсумку, згортання виробництва підвищує ризики масових скорочень, зупинок заводів і подальшого спаду у регіонах, критично залежних від металургії.

Раніше повідомлялось, що прибуток "Роснєфті" обвалися на 68%, росіяни звинувачують ОПЕК, – Reuters.