Санкції працюють: Металургійна галузь Росії зіткнулася з найглибшим падінням від початку повномасштабної війни

росія,рф

У липні випуск металургійної продукції в РФ скоротився на 10,2%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, що є найгіршим показником щонайменше за останні 3,5 роки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) із посиланням на дані Росстату.

.Також зазначається про значне падіння на ключових підприємствах галузі:

  • Магнітогорський металургійни комбінат зменшив випуск сталі на 18%;
  • "Мечел" скоротив продажі на 11%;
  • Трубна металургійна компанія – до мінус 22%.

При цьому, підприємства повідомляють про мільярдні збитки.

Читайте також: "Газпром" заявив про зниження чистого прибутку на 17%

Основною причиною спаду у ЦПД вказують вплив санкцій та втрату зовнішніх ринків. Поряд з цим, різке зниження внутрішнього попиту з боку будівництва й машинобудування, а також жорстка монетарна політика ЦБ РФ, що стримує інвестиції додатково погіршило ситуацію.

В підсумку, згортання виробництва підвищує ризики масових скорочень, зупинок заводів і подальшого спаду у регіонах, критично залежних від металургії.

Раніше повідомлялось, що прибуток "Роснєфті" обвалися на 68%, росіяни звинувачують ОПЕК, – Reuters.

криза (130) металургія (981) росія (14997) санкції (4678)
