Україна підписала Угоду ООН про відкрите море. Що це означає?

Україна приєдналася до Угоди в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції (BBNJ).

Документ підписав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ця угода – черговий важливий крок до європейського майбутнього України. Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону. Навіть у час війни ми доводимо, що здатні дбати про глобальне довкілля, протистояти кліматичним викликам та боротися з екологічними злочинами агресора", – зазначив міністр.

Підписання угоди сприятиме досягненню цілей Конвенції про біорізноманіття щодо 30% захищених територій і океанів до 2030 року. Документ також узгоджується з Паризькою кліматичною угодою в частині обговорення Blue Carbon – вуглецю, що поглинається морськими екосистемами, зазначають у Мінекономіки.

Читайте також: ООН заявила про катастрофічне недофінансування гуманітарних програм: виділено менше 17% необхідної суми

Участь України у цій угоді також відкриває доступ до ухвалення глобальних рішень з охорони морського середовища, створює нові можливості для науки та економіки й акцентує увагу світу на екологічних наслідках агресії РФ у Криму та Чорному морі, додали у міністерстві.

Угода в рамках Конвенції ООН з морського права про збереження та стале використання морського біологічного різноманіття в районах за межами національної юрисдикції (BBNJ) ухвалена у 2023 році як третя імплементаційна угода до UNCLOS. Вона передбачає створення морських заповідних зон, оцінку впливу на довкілля, справедливий доступ до генетичних ресурсів океану, розвиток досліджень і передачу технологій. Нині документ підписали 140 країн, 54 з них уже ратифікували. Протягом 120 днів від підписання держави мають завершити національні ратифікаційні процедури, після чого угода набирає чинності.

Раніше повідомлялось, що Україна уклала угоду про обмін митною інформацією з Канадою.