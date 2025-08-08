БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ООН заявила про катастрофічне недофінансування гуманітарних програм: виділено менше 17% необхідної суми

На гуманітарні програми ООН у світі виділено менше 17% від необхідної суми

Гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня – виділено менш як 17% від необхідної суми в $46 млрд, що необхідна для покриття глобальних потреб цього року.

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, посилаючись на дані Управління ООН із координації гуманітарних питань, передає Укрінформ.

"На початку другої половини року гуманітарна фінансова ситуація залишається катастрофічною. Ми отримали менш як 17% від потрібної суми – це тривожне зниження на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – сказав Гак.

За його словами, цей дефіцит фінансування є "болісним нагадуванням" про мільйони вразливих людей, які можуть залишитися без їжі та базової допомоги.

"Як ми вже попереджали, ми та наші партнери змушені робити більше з меншими ресурсами – і це має величезну ціну для людей, яким ми намагаємось допомогти", – зазначив він.

Гак підкреслив, що в червні, у відповідь на найбільші скорочення фінансування в історії міжнародної гуманітарної системи, ООН оголосила про "гіперпріоритетний" глобальний заклик до донорів – із метою підтримати 114 млн осіб, які потребують допомоги.

Цього року ООН неодноразово зверталася до міжнародної спільноти з закликами терміново збільшити фінансування гуманітарних програм, особливо в зонах конфліктів та природних катастроф, зокрема й для потреб України.

Раніше повідомлялося, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.

До того ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.

ООН (368) фінансування (2101) гуманітарна допомога (213)


Возможно 83% членов ООН не считают эту организацию способной решать вопросы международным правом!!!
Хоч на головний офіс у Нью-Йорку ще вистачає? Чиновники ж не сидять без зарплати? Бо доведеться раптом жити на одних "відкатах" країн-маргіналів, інтереси яких ООН і захищає?
