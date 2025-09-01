Частка проблемних кредитів в банках України опустилася до рівня 2015 року, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому – 26,1%. Водночас це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

"Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні-липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5%, до 1,45 трлн грн", – сказано в повідомленні.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.

Частка NPL фізичних осіб за сім місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу – на 4,8 в. п. до 34,1%.

У Нацбанку зазначили, що без урахування боргів колишніх власників "Приватбанку" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% – загалом у банківській системі.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року платоспроможні банки отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

