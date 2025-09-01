БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
27 0

Велика приватизація: Фонд держмайна визначив дату аукціону з продажу Одеського припортового заводу

Фонд держмайна проведе аукціон із продажу Одеського припортового заводу 25 листопада

Фонд державного майна України 25 листопада проведе аукціон із продажу 99,5667% статутного капіталу Одеського припортового заводу – найбільшого об'єкта приватизації з початку повномасштабної війни.

Про це йдеться в повідомленні Фонду. 

Як зазначається, аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону з умовами продажу та розробила проєкт інформаційного повідомлення.

Проведення електронного аукціону відбудеться 25 листопада 2025 року.

Також було схвалено проєкт інформаційного повідомлення Фонду про продаж на електронному аукціоні з умовами об'єкта великої приватизації – пакета акцій АТ "ОПЗ".

Нагадаємо, що уряд затвердив умови приватизації та стартову ціну об'єкта на рівні 4,5 млрд грн.

Як повідомлялося, "Одеський припортовий завод" планував відновити роботу в червні 2022 року, проте відмовився від цього через загрозу російських ракетних обстрілів.

Перед цим наглядова рада ОПЗ звільнила трьох членів правління, які в перші місяці повномасштабної війни виписали собі премії на 7 млн грн.

Згодом повідомлялося, що державний "Одеський припортовий завод" планував відновити повноцінну роботу до кінця літа 2024 року.

ПАТ "Одеський припортовий завод" випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі Фонду державного майна належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам – 0,4312%.

Автор: 

аукціон (1361) ОПЗ (377) приватизація (1387) продаж (2124) ФДМУ (1395)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 