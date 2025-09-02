Вплив санкцій: Індійський НПЗ "Роснєфті" втратив чверть поставок із Іраку та Саудівської Аравії

Індійська компанія Nayara Energy, що частково належить російській "Роснєфті", втратила щонайменше чверть поставок сировини. Так, після запровадження санкцій Європейського Союзу в липні поставляти нафту Nayara припинили державні компанії Саудівської Аравії та Іраку.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Як повідомляється, Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж сирої нафти індійській Nayara Energy.

Зупинка поставок від двох експортерів Перської затоки означає, що Nayara повністю покладалася на Росію для імпорту сирої нафти в серпні.

Nayara зазвичай отримує близько 2 млн барелів іракської сирої нафти та 1 млн барелів саудівської сирої нафти щомісяця, але не отримувала поставок від жодного з двох постачальників протягом серпня, як показали дані про відвантаження від Kpler та LSEG.

Два джерела заявили, що санкції створили проблеми з оплатою за покупки Nayara у SOMO.

Як зазначається, останній вантаж сирої нафти з SOMO був вивантажений для Nayara судном Kalliopi в порту "Вадінар" 29 липня.

Приватний нафтопереробний завод отримав 1 млн барелів Arab Light, що перевозилася судном VLCC Georgios, разом із аналогічною кількістю Basrah Heavy, 18 липня, що стало його останньою поставкою до Саудівської Аравії.

При цьому Nayara отримує прямі поставки від "Роснєфті".

Приватна компанія експлуатує свій нафтопереробний завод потужністю 400 тис. барелів на день у Вадінарі на заході Індії приблизно на 70-80% потужності через труднощі зі збутом своєї продукції, що виникли внаслідок санкцій.

Згідно зі звітами про судноплавство та даними LSEG, компанія Nayara Energy, яка контролює близько 8% індійських нафтопереробних потужностей обсягом 5,2 млн барелів на день, має труднощі з транспортуванням палива після запровадження санкцій ЄС, покладаючись на так звані судна "тіньового" флоту після того, як інші відправники відмовилися від цієї ідеї.

Nayara Energy була створена в 2017 році, коли консорціум на чолі з російською держкорпорацією "Роснєфть" придбав компанію Essar Oil та її НПЗ у Вадинарі потужністю переробки 20 млн тонн на рік. Компанія забезпечує близько 8% усієї нафтопереробки в Індії і керує однією з найбільших роздрібних мереж АЗС у країні, постачаючи пальне як на внутрішній ринок, так і на експорт. "Роснєфть" напряму контролює 49,13% акцій Nayara Energy, яка в останні роки купувала переважно російську нафту. Після потрапляння до санкційних списків ЄС гендиректором індійської компанії став росіянин Сергєй Дєнісов.

У середині серпня повідомлялося, що індійська компанія Nayara Energy, якою фактично керує російська "Роснєфть", розпочала переговори з урядом країни та партнерами, щоб забезпечити операційну стабільність свого нафтопереробного заводу в умовах санкцій.

Раніше найбільший у країні Державний банк Індії (SBI) припинив обробку платежів для нафтопереробної компанії Nayara Energy, щоб уникнути потенційних обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Наприкінці серпня індійська компанія Oil and Natural Gas Corporation – найбільша нафтогазова компанія країни – заявила, що її нафтопереробні установки продовжуватимуть купувати російську нафту, якщо вона буде доступна за економічно вигідними цінами.

До того міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні і Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною. Через це США підвищили мита на індійські товари до 50%. Втім, наразі Індія не планує значно зменшувати імпорт нафти з Росії, свідчать дані Reuters.