Шести українським банкам може знадобитися докапіталізація, – результати стрес-тестів НБУ

Банківський сектор України достатньо стійкий та капіталізований, проте низка банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ.

Про це свідчать результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2025 році, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, цьогорічна оцінка стійкості банків передбачала стрес-тестування для 21 банку.

За його підсумками 12 банків вже має достатні показники капіталізації, а для дев’яти банків, на які сукупно припадає 18% чистих активів сектору, встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу, серед них:

три банки – два державних і один приватний – із сукупною часткою 13% активів банківського сектору мають потребу в капіталі лише за несприятливим сценарієм;

три банки з підвищеною вимогою до достатності капіталу за базовим сценарієм вже мають достатній рівень капіталу, який їм необхідно буде утримувати;

три банки мають підвищити достатність капіталу до необхідного рівня за базовим сценарієм, на них припадає лише 3% активів сектору.

"Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році", – зауважили в НБУ.

Крім того, порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.

Надалі для забезпечення стійкості банки мають досягнути та дотримуватися визначених вимог щодо достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження ризиків шляхом проведення реструктуризації балансів.

Для того, щоб дати банкам час на реалізацію цих програм НБУ своїм рішенням від 27 серпня подовжив строк виконання заходів для досягнення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за несприятливим сценарієм до кінця вересня 2026 року.

"Тож фінансові установи матимуть змогу вирішити проблеми, що призвели до встановлення підвищених вимог до капіталу за результатами стрес-тестування, або наростити капітал", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у березні на той час перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова розповідала, що на сьогодні є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу – державний "Укрексімбанк".