Мінфін свідомо розміщує менше облігацій внутрішньої позики, ніж планувалося, – Підласа

Міністерство фінансів від початку року розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 345,5 мільярда гривень, що менше, ніж планувалося.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

"Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат державного бюджету", – повідомила Підласа.

Водночас депутатка зауважила, що від початку року до держбюджету надійшло $29,5 млрд міжнародної допомоги. Вся міжнародна допомога (окрім коштів Великої Британії) використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету, уточнила голова Комітету.

Підласа запевнила, що план щодо надходження власних доходів держбюджету виконується: за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 8 місяців надійшло 1,45 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів).

"Це на 6% або на 82,4 млрд грн більше плану на звітний період", – зазначила депутатка.

Вона уточнила, що найбільші надходження держбюджет отримав від:

імпортного ПДВ (340,4 млрд грн);

ПДФО та військового збору (230,9 млрд грн);

ПДВ з вироблених в Україні товарів (206,5 млрд грн, враховуючи відшкодований ПДВ);

податку на прибуток (211,6 млрд грн);

імпортного акцизу (107,5 млрд грн);

внутрішнього акцизу (78,9 млрд грн).

"План на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконано. Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків (в тому числі затверджених змінами до бюджету 31 липня) немає", – додала Підласа.

Як повідомлялося, у серпні портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб - громадян України вперше перевищив 100 млрд грн. За рік обсяг інвестицій фізосіб у державні облігації зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%.