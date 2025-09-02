"Ризиковий актив": Нацбанк не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) не підтримує ідею додавання віртуальних активів до складу міжнародних резервів і вважає це передчасним.

Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів", – наголосив він.

Ніколайчук нагадав про відсутність у світі єдиного підходу до сутності та класифікації віртуальних активів і про нерівномірне регулювання операцій з ними. Окремі держави вже зараховують такі активи до резервів, однак це радше виняток.

Він підкреслив, що включення криптоактивів може зашкодити євроінтеграційному курсу України. Адже Європейський центральний банк вважає неприпустимим облік криптоактивів у резервах центробанків ЄС, оскільки резерви мають бути ліквідними, безпечними та захищеними. Також подібні зміни не відповідають вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування МВФ.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: В Україні хочуть створити крипторезерв. Що про це відомо?

Як повідомлялось раніше, у червні низка депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13356 про включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Згідно із документом, таке рішенням мав ухвалювати Нацбанк.

"Ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір", – зазначив один з ініціаторів законопроєкту Ярослав Железняк ("Голос").

Водночас за словами Ніколайчука, консультацій з НБУ щодо цього документа не проводили.

При цьому у серпні, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив, що ВР не голосуватиме за законопроєкт №13356 через відсутність підтримки Нацбанку.



