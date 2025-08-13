Рада не голосуватиме за створення крипторезервів, проти – Нацбанк, – Гетманцев
Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт №13356, який передбачає можливість включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю Українським новинам.
"Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Мені здається, що автори цього законопроєкту також не дуже розраховували на підтримку оплесками цього документу з боку Нацбанку. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає", – сказав Гетманцев.
Як повідомлялося, у червні низка депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13356 про включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Згідно із документом, таке рішенням мав ухвалювати Нацбанк.
Нагадаємо, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.
