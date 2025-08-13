БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
199 4

Рада не голосуватиме за створення крипторезервів, проти – Нацбанк, – Гетманцев

Рада не голосуватиме за створення крипторезервів, – Гетманцев

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт №13356, який передбачає можливість включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. 

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю Українським новинам.

"Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Мені здається, що автори цього законопроєкту також не дуже розраховували на підтримку оплесками цього документу з боку Нацбанку. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає", – сказав Гетманцев.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: В Україні хочуть створити крипторезерв. Що про це відомо? 

Як повідомлялося, у червні низка депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13356 про включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Згідно із документом, таке рішенням мав ухвалювати Нацбанк.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.

Автор: 

НБУ (9507) золотовалютний резерв (260) криптовалюта (654) Гетманцев Данило (536)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это кто такой и кто ему дал право комментировать работу верховной рады и нацбанка?
показати весь коментар
13.08.2025 19:27 Відповісти
А звідки гетьманцєв знає.... ?
показати весь коментар
13.08.2025 19:34 Відповісти
Нафіга крипторезерви? Вкладайте одразу в папери МММ.
показати весь коментар
13.08.2025 20:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 