Нацбанк спрогнозував збільшнення попиту населення на валюту

Збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270-280 млн несуттєве, порівнюючи з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року.

Проте, найближчим часом попит населення на валюту може зрости, розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Ми у своїх прогнозах залишаємося відносно консервативними. Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року. На нашу думку, торік це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що у населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", – сказав перший заступник голови НБУ.

На думку Ніколайчука, ймовірно, певною мірою попит був насичений минулого року.

"І протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", – додав він.

Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк зберігає фокус на питанні повернення валютної виручки та продовжує роботу з держорганами, щоб забезпечити комплексний підхід до його вирішення.

"Результати є досить непоганими. Обсяг експортної виручки, яка надійшла в Україну з-за кордону, за 2024 рік на $7,9 млрд, або на 19,5%, перевищив обсяг за 2023 рік. За підсумками першого півріччя 2025 року показники близькі до аналогічного періоду в 2024 році", – розповів перший заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $23,35 млрд, а купив – всього $37,82 млн.

За підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.