Стажування у Болгарії і Великій Британії. Як "Метінвест Політехніка" дозволяє долати кадрові проблеми найбільшої компанії в Україні

Корпоративний технічний університет "Метінвест Політехніка" став дієвим інструментом у боротьбі з кадровим голодом у групі "Метінвест" та формує нову модель співпраці бізнесу та освіти в Україні.

Про це повідомила директорка з питань сталого розвитку компанії Тетяна Петрук під час події Forbes University, передає пресслужба групи.

Вона зауважила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.

"Уже запущено програми стажування в Болгарії, плануємо розширення у Великій Британії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli – світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання", – повідомила Петрук.

Вона додала, що управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою: топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності.

"Метінвест Політехніка" була заснована групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.






