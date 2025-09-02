Стажування у Болгарії і Великій Британії. Як "Метінвест Політехніка" дозволяє долати кадрові проблеми найбільшої компанії в Україні
Корпоративний технічний університет "Метінвест Політехніка" став дієвим інструментом у боротьбі з кадровим голодом у групі "Метінвест" та формує нову модель співпраці бізнесу та освіти в Україні.
Про це повідомила директорка з питань сталого розвитку компанії Тетяна Петрук під час події Forbes University, передає пресслужба групи.
Вона зауважила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.
"Уже запущено програми стажування в Болгарії, плануємо розширення у Великій Британії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli – світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання", – повідомила Петрук.
Вона додала, що управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою: топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності.
"Метінвест Політехніка" була заснована групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.
Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як можна рекламувати гниду, яка обікрала КОЖНУ сім'ю в Україні і привела скотський мір в нашу державу.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!