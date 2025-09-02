БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Призначення Кравченка генеральним прокурором
149 2

Офіс генпрокурора запустив платформу для скарг бізнесу на силовиків. Як вона працюватиме?

Офіс генпрокурора запустив платформу для скарг бізнесу на правоохоронців

Офіс генпрокурора запустив цифровий портал "СтопТиск" для фіксації випадків неправомірного втручання правоохоронців у діяльність компаній.

Проект сьогодні презентував генеральний прокурор Руслан Кравченко на Х Міжнародному форумі із захисту бізнесу в Києві, повідомляє пресслужба Офісу.

Платформа покликана забезпечити просту подачу звернень керівниками бізнесу та їх прозорий розгляд під контролем Офісу генпрокурора.

"СтопТиск" – це логічне продовження нашої роботи по захисту чесного бізнесу. Одразу як я був призначений на посаду генерального прокурора, ми провели кількісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Їх виявилось майже 23 тисячі. Наступним кроком був якісний аудит. Результат – на сьогодні закрито майже третину (понад 7,5 тисяч) проваджень, які не мали судової перспективи", – розповів Кравченко.

Згідно із повідомленням, принцип роботи порталу "СтопТиск" наступний:

  • авторизація на платформі відбувається через "Дію";
  • користувачі детально описують інцидент – дії посадових осіб, обставини, дату, наслідки;
  • за наявності, додають документи й фото/відео доказів;
  • звернення автоматично реєструється та відображається на дашборді;
  • розгляд і реагування у визначені законом строки під контролем Офісу генерального прокурора;
  • оперативне ухвалення управлінських і процесуальних рішень, а також надання бізнесу постійного зворотного зв’язку.

Раніше повідомлялось, що новий генпрокурор оголосив про реорганізацію Департаменту захисту інвестицій.

Автор: 

бізнес (1270) захист (34) прокуратура (371) прокурор (36) Кравченко Руслан (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подаєш скаргу, і назавтра до тебе приїжджають силовики.
показати весь коментар
02.09.2025 16:40 Відповісти
треба масштабувати такі гарні діла
показати весь коментар
02.09.2025 16:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 