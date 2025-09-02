Офіс генпрокурора запустив платформу для скарг бізнесу на силовиків. Як вона працюватиме?
Офіс генпрокурора запустив цифровий портал "СтопТиск" для фіксації випадків неправомірного втручання правоохоронців у діяльність компаній.
Проект сьогодні презентував генеральний прокурор Руслан Кравченко на Х Міжнародному форумі із захисту бізнесу в Києві, повідомляє пресслужба Офісу.
Платформа покликана забезпечити просту подачу звернень керівниками бізнесу та їх прозорий розгляд під контролем Офісу генпрокурора.
"СтопТиск" – це логічне продовження нашої роботи по захисту чесного бізнесу. Одразу як я був призначений на посаду генерального прокурора, ми провели кількісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Їх виявилось майже 23 тисячі. Наступним кроком був якісний аудит. Результат – на сьогодні закрито майже третину (понад 7,5 тисяч) проваджень, які не мали судової перспективи", – розповів Кравченко.
Згідно із повідомленням, принцип роботи порталу "СтопТиск" наступний:
- авторизація на платформі відбувається через "Дію";
- користувачі детально описують інцидент – дії посадових осіб, обставини, дату, наслідки;
- за наявності, додають документи й фото/відео доказів;
- звернення автоматично реєструється та відображається на дашборді;
- розгляд і реагування у визначені законом строки під контролем Офісу генерального прокурора;
- оперативне ухвалення управлінських і процесуальних рішень, а також надання бізнесу постійного зворотного зв’язку.
Раніше повідомлялось, що новий генпрокурор оголосив про реорганізацію Департаменту захисту інвестицій.
