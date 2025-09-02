Контроль бюджетних витрат: Замовників зобов’язали публікувати в Prozorro ціни на будівельні матеріали

Кабінет Міністрів України остаточно унормував зобов'язання замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначається, це рішення посилює прозорість у сфері закупівель, дозволяє контролювати витрати з бюджету та зменшує ризики зловживань. Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 1 вересня.

Минулого року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону "Про публічні закупівлі", які були направлені на забезпечення прозорого використання коштів під час публічних закупівель послуг із поточного ремонту, робіт із будівництва, оприлюднюючи інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Діалог із ринком та замовниками показав, що для однозначного розуміння всіх вимог законодавства необхідно внести відповідні зміни й до особливостей здійснення закупівель під час дії режиму воєнного стану, закріплених постановою уряду №1178.

Раніше законом № 3988-ІХ вже було визначено, що замовники зобов'язані публікувати в Prozorro документи з цінами на матеріальні ресурси – із зазначенням кількості, вартості, витрат на транспортування та країни походження.

Ухваленою постановою визначено, що навіть якщо договір про закупівлю послуг укладається без використання електронної системи закупівель, до звіту про такий договір все одно додаються документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

"Уся інформація про закупівлі у сфері будівництва відтепер має бути доступна у машиночитаному форматі. Так журналісти, експерти і громадяни можуть швидко аналізувати, скільки й за що платить держава. Це прибирає можливість приховувати завищені ціни та гарантує ефективне використання бюджетних коштів у воєнний час", – пояснив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Машиночитаний формат – формат даних, структурований таким чином, що дає змогу ідентифікувати, перетворювати та отримувати конкретні дані, включно з окремимим фактами та їхньою внутрішньою структурою, без участі людини.

У разі внесення змін до договорів про закупівлю, зокрема стосовно цін на матеріальні ресурси, замовники також публікуватимуть нові ціни.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України в рамках цифровізації системи оборонних закупівель створило інформаційно-комунікаційну систему підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.