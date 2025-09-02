БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня зміцнилася щодо долара і євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Офіційний курс долара і євро НБУ на 3 вересня

Гривня стабілізувалася щодо долара США і зміцнилася щодо євро після зниження напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 3 вересня, на рівні 41,3631 грн/$, порівняно із 41,3722 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 29 копійок після зниження напередодні  до 48,1756 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте також: Кабмін заклав у свій прогноз девальвацію гривні, – бюджетна декларація

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2317) гривня (1649) курс (1602) НБУ (9541) обмін валюти (799)
Ого! ПоШті на 0,9 копійки...
показати весь коментар
02.09.2025 17:20 Відповісти

