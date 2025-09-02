Бізнес закликав Раду підтримати обмеження можливостей силовиків для тиску на підприємців

Бізнес закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт №12439, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на підприємців.

Про це йдеться у заяві громадського руху "Маніфест 42", який ініціював відповідні зміни до законодавства ще два роки тому.

"Ці зміни були ініційовані "Маніфестом 42" у 2023 році у період найбільш резонансних, відверто корупційних хвиль обшуків та арештів на підприємців з боку тилових силовиків. З тих пір для зняття суспільної напруги президент Володимир Зеленський двічі оголошував мораторій на перевірки та обшуки бізнесу. Але настав час змінити правила гри не "понятійно", а законодавчо", – наголошується у заяві.

Зокрема, законопроєкт містить ініційовані бізнесом зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають конкретизацію повноважень слідчих щодо порушення кримінальних проваджень проти підприємців.

"Персональна відповідальність за обґрунтованість підозр покладається на керівників прокуратури. Адвокати отримають більше повноважень при обшуках. Безстроковий арешт майна та коштів піде у минуле, 4 місяці – і якщо немає доказів, повертайте все назад", – зазначають представники руху.

"Ці та інші зміни покликані назавжди зафіксувати нові підходи у стосунках між бізнесом та правоохоронною системою. Підприємці більше ніколи не погодяться бути "дійною коровою" для корупціонерів у погонах", – наголошується у заяві.

Відтак, громадський рух "Маніфест 42" закликає Верховну Раду внести зміни до КПК, передбачені законопроєктом №12439.

Як повідомлялося, ухвалення законопроєкту №12439 також підтримали у Раді підтримки підприємництва при президенті України.

Водночас НАБУ та САП звертали увагу, що внесені до законопроєкту поправки народних депутатів Максима Бужанського ("Слуга народу") та Григорія Мамки ("Платформа за життя та мир", раніше – ОПЗЖ) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією і закликали ці поправки не підтримувати.