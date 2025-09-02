"Українське Дунайське пароплавство" отримало наглядову раду. Хто увійшов до складу?

Наглядова рада найбільшої державної судноплавної компанії України – ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" – провела першу зустріч. Метою заходу стало представлення членів ради та керівництва компанії, обговорення стану підприємства та галузі й планування першого засідання наглядової ради, яке відбудеться вже на початку вересня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Зокрема, до складу наглядової ради увійшли провідні експерти галузі з України та Європи:

Бенуа Плеска (Бельгія) – незалежний член наглядової ради. Партнер у НУО Roof & Food, Румунія, колишній голова наглядової ради "Укрпошти";

Майкл Йоргенсен (Данія) – незалежний член наглядової ради. Колишній фінансовий директор Pacific Basin Group;

Денніс Лент Олесен (Данія) – незалежний член наглядової ради. Головний операційний директор APM Terminals Europe and Africa;

Андрій Кашуба (Україна) – член наглядової ради – представник держави. Заступник міністра розвитку громад та територій України;

Тарас Бойчук (Україна) – член наглядової ради – представник держави. Керуючий партнер ТОВ "Спільно", консультант групи Світового банку, голова проєктного офісу з питань державно-приватного партнерства SPILNO при Мінрозвитку (консультативно-дорадчий орган).

За словами директора Ігоря Чертова, стратегія УДП у 2025 році включає оптимізацію витрат і реструктуризацію штату, залучення нових контрактів (перевезення в Чорноморському та Дунайському регіонах), модернізацію флоту та виробничої бази, а також створення сучасного тренажерного комплексу для підготовки екіпажів.

"Українське Дунайське пароплавство" (ПрАТ "УДП") – державна судноплавна компанія, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів річковим та морським транспортом, а також має власний суднобудівно-судноремонтний завод у Кілії.

Як повідомлялося, "Українське Дунайське пароплавство" вирішило розпродати свій морський флот, виставивши на аукціон одразу шість суден.

Але із шести суховантажів лише два ("Вилково" та "Ізмаїл") відремонтовані і мають всі документи для початку роботи. Інші чотири – "Татарбунари", "Віана-ду-Каштелу", "Кілія" та "Рені" – у неробочому стані й багато років перебувають у відстої.

Нагадаємо, ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" у 2023 році отримало рекордний в історії прибуток у розмірі 719 млн грн.