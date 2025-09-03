Доходи держбюджету зросли у серпні майже на 40%, – Мінфін

За підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 314,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів, що на 38,7% більше, порівняно із показниками липня (226,6 млрд грн).

Зокрема, надходження до загального фонду держбюджету у серпні становили 242,9 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів, повідомляє пресслужба Мінфіну із посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

51,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

46 млрд грн – імпортного ПДВ;

30,7 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військовий збір;

23,4 млрд грн – ПДВ (із 38 млрд грн зібрано, 14,6 млрд – відшкодовано);

26,8 млрд грн – акцизного податок;

5,4 млрд грн – рентних платежів.

4,6 млрд грн – митних платежів.

Також до бюджету надійшло додаткові 3,5 млрд грн, як частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Читайте також: Видатки держбюджету зросли до 2,2 трильйона від початку року, понад 60% йде на оборону, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Іншим важливим джерелом надходжень були кошти, отримані у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 44 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та МБРР, зазначають у Мінфіні.

Додатково Пенсійний фонд і фонди соцстрахування отримали 54,1 млрд грн єдиного соціального внеску.

Загалом, за січень-серпень 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,71 трлн гривень, а з урахуванням спецфонду надходження становили 2,41 трлн грн. Водночас касові видатки державного бюджету за цей період було профінансовано у сумі 3,23 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,5 трлн гривень.

Раніше повідомлялось, що доходи держбюджету у липні впали до 225 мільярдів.