Нові правила дозволять банкам у США показувати не всі проблемні кредити, – FT

У США змінюються вимоги до розкриття банками інформації про зміну умов кредитів, що, на думку економістів і аналітиків, може ускладнити відстеження ранніх ознак проблем з обслуговуванням позик.

Починаючи з цієї осені, банки більше не зобов’язані повідомляти загальний обсяг позик, умови яких були змінені для запобігання прострочці, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що наразі розкриття стосуватиметься лише тих кредитів, умови яких змінили протягом останніх 12 місяців.

Зміни відбуваються на тлі рішень адміністрації президента США Дональда Трампа щодо масштабного пом'якшення регулювання економіки. Однак критики наголошують, що така зміна приховая довший шлейф ризиків у кредитних портфелях американських банків. Колишній економіст Ради керуючих ФРС Ребел Коул назвав рішення поганим, пояснивши, що воно додає непрозорості за умов, коли її і так забагато.

Водночас один із топменеджерів банку, який керує великими портфелями позик, зауважив, що річний період занадто короткий, адже в їхній практиці кредит вважають очищеним після 24 місяців регулярних платежів.

Читайте також: Проблемні борги росіян за рік зросли в півтора раза

Зміни відбуваються після трьох років підвищених відсоткових ставок, унаслідок чого банки у США частіше переглядають умови позик, щоб допомогти клієнтам уникнути дефолтів. За даними BankRegData, у другому кварталі банки задекларували $81 млрд модифікованих кредитів, що складає 0,62% усіх позик і найвищий показник майже за чотири роки.

Банк Policy Institute та інші прихильники нововведень твердять, що 12-місячний період забезпечує достатню точність і уніфікує підходи до звітності. Регуляторний крок узгоджується з рішенням Ради зі стандартів фінансового обліку 2022 року, яке вже призвело до того, що у звітності банків стало менше даних про модифіковані кредити. Водночас відомий банківський аналітик Крістофер Вейлен вважає, що таким чином індустрія приховує довгострокову прострочку, і називає це загальною тенденцією на ринку.

Раніше повідомлялось, що частка проблемних кредитів в банках України опустилася до рівня 2015 року.