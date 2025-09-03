Чіткого плану прив’язати курс гривні до євро замість долара поки що немає, – НБУ

Національний банк України (НБУ) зберігає долар США як основну курсоутворюючу валюту, проте продовжує вивчати можливість переходу на євро для визначення курсу гривні до інших валют.

Про це перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає", – сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що НБУ продовжує вивчати можливість використовувати євро для розрахунку курсу гривні.

"Ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність. Особливо у контексті нашої євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро", – додав перший заступник голови Нацбанку.

Він пояснив, що історично в Україні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро. Однак від початку повномасштабної війни торговельні, економічні, фінансові зв'язки з Євросоюзом суттєво посилилися: більша частина імпорту йде з ЄС та інших країн Європи, а міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро.

"Цей чинник зумовлює зміни і у структурі наших міжнародних резервів, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них", – зауважив представник Нацбанку.

Ніколайчук нагадав, що протягом останніх років НБУ вже почав робити перші зміни – публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не тільки в доларах, але й у євро та гривні, показувати резерви у євро.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", – додав перший заступник голови Нацбанку.

Він також звернув увагу, що послаблення долара на міжнародному ринку цього року частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Україна хоче відмовитися від долара і прив’язати гривню до євро. Що це означає та що зміниться?

Як повідомлялося, станом на 1 серпня цього року частка доларових активів у резервах НБУ скоротилася до 73,5% з 77,9% місяць тому, 82,7% – два місяці тому та 89,9% – рік тому.

Водночас частка євро зросла до 17,5% з 13,9% на початку липня та з 10,1% – на початку червня цього року та 2,5% – рік тому.