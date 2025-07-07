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Резерви Нацбанку зросли за місяць на $530 мільйонів і знову перевищили $45 мільярдів

Резерви Нацбанку знову перевищили $45 мільярдів

Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда.

У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать попередні дані Національного банку (НБУ).

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – пояснили у Нацбанку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку у червні надійшло $4,09 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

  • $1,69 млрд – від уряду Канади;
  • $1,25 млрд – через рахунки Світового банку;
  • $1,15 млрд – від Євросоюзу.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у червні спрямували $524 млн, з яких:

  • $226,8 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $4,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $4,3 млн – обслуговування валютних ОВДП;
  • $1,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
  • $286,6 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $426,2 млн Міжнародному валютному фонду.

При цьому НБУ у червні продав на валютному ринку $2,96 млрд, а викупив до резервів – лише $1,3 мільйона. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ у червні становив $2,96 млрд.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). Завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів у червні збільшилася на $337,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

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Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд, за травень вони зменшилися на 4,6%.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили $46,68 млрд, таким чином ставши історично рекордними.

Автор: 

валютний резерв (204) НБУ (9421) золотовалютний резерв (254)


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опустили евро, подняли запасы. пздц ума вообще не надо
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07.07.2025 13:00 Відповісти
Резерви Нацбанку ростуть, території постійно втрачаються, військові цвинтарі розширюються, у ЗЕміністрів все більше закордонної нерухомості та закордонних рахунків .... яке цікаве життя в ЗЕ-Україні з її Незламним та Потужним ЛІДОРОМ !

Вас так не здається , виборець73%?
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07.07.2025 13:38 Відповісти
Резерви зросли, а борги? Мабуть ще більше
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07.07.2025 13:48 Відповісти

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