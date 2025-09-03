Країни ОПЕК+ можуть додатково збільшити квоти на видобуток нафти, – Reuters

Країни ОПЕК+ у неділю розглянуть можливість подальшого збільшення квот на видобуток нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела. Водночас деякі аналітики і джерело в ОПЕК+ припускають, що альянс може тимчасово призупинити підвищення квот у жовтні, фінального рішення ще немає.

Коаліція, що об’єднує країни ОПЕК, Росію та інших партнерів, з квітня відійшла від стратегії обмеження видобутку та вже підняла квоти приблизно на 2,5 млн барелів на добу, що складає близько 2,4% світового попиту.

Відповідні зміни спрямовані на відновлення частки картелю на глобальному ринку та як певна реакція на тиск президента США Дональда Трампа щодо зниження цін.

Зазначається, що попередні кроки не занадто сильно знизили ціни на сировину, оскільки нафта й далі торгується біля $70 за барель, чому сприяють західні санкції проти Росії та Ірану.

Це, своєю чергою, стимулює зростання видобутку у конкурентів нафтового картелю, зокрема у США. Додаткове підвищення означало б дострокове, більш ніж на рік, скасування другого пакету обмежень на видобуток обсягом 1,65 млн барелів на добу, що дорівнює близько 1,6% світового попиту.

У середу нафта Brent торгувалася біля $68 за барель, що значно вище мінімального цього року рівня біля $58, зафіксованого у квітні. Аналітики зазначають, що ціни підтримує також те, що фактичне нарощення видобутку йде повільніше за задекларовані обсяги збільшення квот.