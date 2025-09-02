Росії доводиться знижувати ціну нафти для Індії та Китаю

Введення США 50% мит проти Індії (разом із санкціями Європейського Союзу проти індійського НПЗ "Роснєфті") призвело до збільшення знижки на російську нафту, що зробило сировину ще дешевшою для покупців, включно з Китаєм, який став перехоплювати частину індійських поставок.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, знижка на нафту Urals зросла до $3-4 за барель по відношенню до Brent (з урахуванням доставки), розповіли люди, які отримали цінові пропозиції від російських постачальників для партій, які будуть відвантажені до Індії наприкінці вересня та жовтні.

Тим часом ще минулого тижня Urals пропонувався приблизно на $2,5 дешевше, а в липні – на $1 за барель.

Порівняно з аналогічним сортом з Оману Росія дає знижку $7 за барель, і індійським НПЗ важко відмовитися від такої привабливої ​​пропозиції. Зараз барель Urals коштує їм на $1 менше, ніж коли Білий дім пригрозив підвищити мита з 25% до 50%.

Залучені знижками та деяким збентеженням індійських нафтопереробників у першій половині серпня, до купівлі партій Urals підключилися китайські компанії, які традиційно отримують інші сорти – далекосхідні та арктичні.

Китайські закупівлі нафти з поставкою в жовтні зросли майже в 10 разів порівняно з партіями, які купувалися з поставками у вересні, – з 50 тис. до майже 420 тис. барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що індійська компанія Nayara Energy, що частково належить російській "Роснєфті", втратила щонайменше чверть поставок сировини. Так, після запровадження санкцій Європейського Союзу в липні поставляти нафту Nayara припинили державні компанії Саудівської Аравії та Іраку.

Наприкінці серпня індійська компанія Oil and Natural Gas Corporation – найбільша нафтогазова компанія країни – заявила, що її нафтопереробні установки продовжуватимуть купувати російську нафту, якщо вона буде доступна за економічно вигідними цінами.

До того міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні і Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною. Через це США підвищили мита на індійські товари до 50%. Втім, наразі Індія не планує значно зменшувати імпорт нафти з Росії, свідчать дані Reuters.