219 5

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" означатиме зупинку ще одного меткомбінату, – топменеджер "Метінвесту"

керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз

Підвищення тарифів на перевезення вантажів, ініційоване "Укрзалізницею", може призвести до зупинки ще одного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в Україні.

Про це керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив під час виступу на заході Radio NV "Україна як бренд | Made in Ukraine" у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

"Ви підвищуєте тарифи – це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф – ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств ГМК мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.

Читайте також: "Стане проблемою для всіх галузей": Бізнес та експерти критикують план "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажі

Як повідомлялося, раніше гендиректор компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобарго заявив, що влада має зупинити підвищення тарифів на послуги державних монополій, інакше на український бізнес чекає падіння виробництва та масові скорочення персоналу.

Автор: 

вантажі (1350) залізниця (873) Укрзалізниця (4903) Метінвест (822) Новини компаній (3597) Підвищення тарифів (267)
Лимарi, спитайте як керувати залізницею в нiмцiв.
показати весь коментар
03.09.2025 17:05 Відповісти
Скиглять та скиглять ... а треба було в 2019 році правильно орієнтувати робітників своїх підприємств - щоб голосували за державників, а не за веселих ліквідаторів України!
показати весь коментар
03.09.2025 17:09 Відповісти
Бідний Ахметов, хоча безтолкові керівники не менше зло для країни.
показати весь коментар
03.09.2025 17:21 Відповісти
... треба платити, а то махмут думав ,що порішає ,як завжди.
показати весь коментар
03.09.2025 17:22 Відповісти
"АНТИГЕРОЙ Незалежності це безперечно Ахметов!
Це автор всього нашого теперішнього, його проект це русскій мір на Донбасі, і вся та олігархічна банде що там засіла і привела до нас путіна, це все ахметов. Це просто диявол во плоті. Людиною його назвати важко дуже, істота яка по вуха в нашій крові, яка є автором всього того, що відбувається "...
Брат Капранов.
показати весь коментар
03.09.2025 17:27 Відповісти

