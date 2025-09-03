Підвищення тарифів "Укрзалізниці" означатиме зупинку ще одного меткомбінату, – топменеджер "Метінвесту"

Підвищення тарифів на перевезення вантажів, ініційоване "Укрзалізницею", може призвести до зупинки ще одного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в Україні.

Про це керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив під час виступу на заході Radio NV "Україна як бренд | Made in Ukraine" у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

"Ви підвищуєте тарифи – це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф – ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств ГМК мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.

Як повідомлялося, раніше гендиректор компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобарго заявив, що влада має зупинити підвищення тарифів на послуги державних монополій, інакше на український бізнес чекає падіння виробництва та масові скорочення персоналу.