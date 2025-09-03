Мито на експорт сої та ріпаку почне діяти із завтрашнього дня, – Митна служба
Експортери почнуть сплачувати мито при вивезенні соєвих бобів та ріпаку з України з 4 вересня.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
"Запроваджується справляння вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не подрібнені (товарна позиція 1201 згідно з УКТЗЕД) та насіння ріпаку або кользи, подрібнене або не подрібнене (товарна позиція 1205 згідно з УКТЗЕД) у розмірі 10% від митної вартості товарів", – зазначається у повідомленні.
Водночас сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену сою та ріпак (а також сільськогосподарські кооперативи, які експортують продукцію, вирощену членами кооперативу), звільняються від сплати вивізного (експортного) мита.
У Держмитній службі зауважили, що закон не передбачає застосування пільг зі сплати вивізного мита на умовах міжнародних угод про вільну торгівлю, укладених Україною з окремими країнами.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 2 вересня підписав закон №4536-ІХ, яким серед іншого запроваджене експортне мито на вивезення цих олійних культур, він набув чинності 3 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль