Зеленський підписав закон про експортне мито на сою та ріпак

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, що передбачає запровадження експортного мита на насіння сої та ріпаку для трейдерів у розмірі 10% від митної вартості.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила так звану "соєву правку" під час голосування за законопроєкт №13157 у липні.

Автором поправки був народний депутат Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"). Відповідно до неї, запроваджується вивізне (експортне) мито у розмірі 10% митної вартості товару на соєві боби і насіння ріпаку. Водночас закон передбачає поетапне зниження ставки мита – починаючи з 1 січня 2030 року вона щороку зменшуватиметься на один відсотковий пункт, поки не досягне рівня 5%.

При цьому, окремою нормою закону визначено, що сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, а також аграрні кооперативи, які експортують продукцію, вирощену членами кооперативу, будуть звільнені від сплати цього мита.

Порядок підтвердження факту власного вирощування має бути затверджений Кабінетом Міністрів.

Крім того, протягом трьох місяців після набрання чинності законом уряд має розробити та подати до парламенту проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Фінансувати цей фонд планується, зокрема, за рахунок надходжень від ново запровадженого експортного мита.

Так звані "соєві правки" ухвалили з другої спроби. Як писав БізнесЦензор, спочатку депутати від "Слуги народу" Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець пропонували внести її до законопроєкту №13134, однак депутати відмовилися її підтримали під час голосування у залі парламенту.