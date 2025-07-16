Рада з другої спроби запровадила мито на експорт сої та ріпаку

Верховна Рада запровадила експортне мито на сою та ріпак у розмірі 10%.

Відповідну поправку депутати врахували під час голосування за законопроєкт №13157, який у другому читанні підтримали 245 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Автором поправки у порівняльній таблиці до законопроєкту вказаний народний депутат Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"). Відповідно до неї, ставки вивізного (експортного) мита у розмірі 10% митної вартості товару на соєві боби і насіння ріпаку набудуть чинності наступного дня після публікації закону

Водночас передбачено поетапне зниження ставки мита – починаючи з 1 січня 2030 року вона щороку зменшуватиметься на один відсотковий пункт, поки не досягне рівня 5%.

Окремою нормою закону визначено, що сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, а також аграрні кооперативи, які експортують продукцію, вирощену членами кооперативу, будуть звільнені від сплати цього мита. Порядок підтвердження факту власного вирощування має бути затверджений Кабінетом Міністрів.

Крім того, протягом трьох місяців після набрання чинності законом уряд має розробити та подати до парламенту проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Фінансувати цей фонд планується, зокрема, за рахунок надходжень від ново запровадженого експортного мита.

Прийняття документа супроводжувалося гострим політичним протистоянням у сесійній залі, включаючи блокування трибуни та бійку. Попри це, документ було ухвалено в цілому, і тепер він очікує на підпис президента.

Читайте також: Світові ціни на кукурудзу та сою впали до мінімуму за останні три місяці. Це ключові культури для українського експорту

Це вже друга спроба ухвалити так звані "соєві правки". Як писав БізнесЦензор, спочатку депутати від "Слуги народу" Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець пропонували внести її до законопроєкту №13134, однак депутати відмовилися її підтримали під час голосування у залі парламенту.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев називав пропоноване нововведення повторенням "сумнозвісної соєвої правки" 2017 року, яка передбачала скасування відшкодування ПДВ виробникам сої, що фактично стало для них додатковим тягарем. Це рішення також декларувалося як стимул для розвитку внутрішньої переробки: трейдерам стало невигідно експортувати сировину, якщо вони не виробники, тож очікувалося, що її спрямують на переробку.

У підсумку дрібні виробники, які не мали змоги формувати експортні партії з відшкодуванням ПДВ, були вимушені продавати сою посередникам за зниженою ціною, тому для багатьох вирощування цієї культури стало збитковим. Як результат – до 2019 року площі під посівами сої скоротилися на 21%. У 2020 році ці правки було скасовано, зростання площ відновилось.