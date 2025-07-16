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Новини
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Рада з другої спроби запровадила мито на експорт сої та ріпаку

соя,рапс

Верховна Рада запровадила експортне мито на сою та ріпак у розмірі 10%.

Відповідну поправку депутати врахували під час голосування за законопроєкт №13157, який у другому читанні підтримали 245 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Автором поправки у порівняльній таблиці до законопроєкту вказаний народний депутат Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"). Відповідно до неї, ставки вивізного (експортного) мита у розмірі 10% митної вартості товару на соєві боби і насіння ріпаку набудуть чинності наступного дня після публікації закону

Водночас передбачено поетапне зниження ставки мита – починаючи з 1 січня 2030 року вона щороку зменшуватиметься на один відсотковий пункт, поки не досягне рівня 5%.

Окремою нормою закону визначено, що сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, а також аграрні кооперативи, які експортують продукцію, вирощену членами кооперативу, будуть звільнені від сплати цього мита. Порядок підтвердження факту власного вирощування має бути затверджений Кабінетом Міністрів.

Крім того, протягом трьох місяців після набрання чинності законом уряд має розробити та подати до парламенту проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Фінансувати цей фонд планується, зокрема, за рахунок надходжень від ново запровадженого експортного мита.

Прийняття документа супроводжувалося гострим політичним протистоянням у сесійній залі, включаючи блокування трибуни та бійку. Попри це, документ було ухвалено в цілому, і тепер він очікує на підпис президента.

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Це вже друга спроба ухвалити так звані "соєві правки". Як писав БізнесЦензор, спочатку депутати від "Слуги народу" Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець пропонували внести її до законопроєкту №13134, однак депутати відмовилися її підтримали під час голосування у залі парламенту.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев називав пропоноване нововведення повторенням "сумнозвісної соєвої правки" 2017 року, яка передбачала скасування відшкодування ПДВ виробникам сої, що фактично стало для них додатковим тягарем. Це рішення також декларувалося як стимул для розвитку внутрішньої переробки: трейдерам стало невигідно експортувати сировину, якщо вони не виробники, тож очікувалося, що її спрямують на переробку.

У підсумку дрібні виробники, які не мали змоги формувати експортні партії з відшкодуванням ПДВ, були вимушені продавати сою посередникам за зниженою ціною, тому для багатьох вирощування цієї культури стало збитковим. Як результат – до 2019 року площі під посівами сої скоротилися на 21%. У 2020 році ці правки було скасовано, зростання площ відновилось.

Автор: 

зерно (1902) мито (852) експорт (3906) кукурудза (112) соя (24)


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Топ коментарі
+1
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16.07.2025 16:14 Відповісти
+1
Бажаю "слугам"меню складати собі меню переважно з соєвої продукції.Щоб ви їли тую сою не наїлися,їли та ще й заїдали,їли та й ще хотілося.Смачного!
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16.07.2025 16:14 Відповісти
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Гетманцев протягнув закон "для своїх"
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16.07.2025 16:21 Відповісти
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16.07.2025 16:14 Відповісти
Бажаю "слугам"меню складати собі меню переважно з соєвої продукції.Щоб ви їли тую сою не наїлися,їли та ще й заїдали,їли та й ще хотілося.Смачного!
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16.07.2025 16:14 Відповісти
Гетманцев протягнув закон "для своїх"
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16.07.2025 16:21 Відповісти
Ще одна перемога для тих хто голосував за ригозелену паскуду,ржіть,є привід.
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16.07.2025 16:21 Відповісти
соя - це така культура, яка дуже сильно виснажує землю і погіршує її якість. зараз усі землероби кинулись заробити більше грошви на продажі сої за кордон. тому цей тариф на вивезення за бугор зможе трохи наповнити бюджет. от тільки би на користь ці гроші із бюджету пішли від того мита, тобто на фінансування ЗСУ.
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16.07.2025 16:27 Відповісти
Може хай аграрії самі розбираються шо їм сіяти? Чи ви думаєте шо в ВР одні агрономи сидять?
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16.07.2025 16:40 Відповісти
ну то вони і розбираються самі, що їм сіяти. ніхто ж їм не вказує, що їм сіяти. просто тепер на сої будуть мати трошки менше заробітків. хоча і тут не факт. не думаю, що вони через це мито втратять своїх покупців за бугром. тобто в кінцевому випадку те мито заплатять не наші аграрії, а забугорні покупці української сої.
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16.07.2025 17:41 Відповісти
🤣🤣🤣Ти тупий баран 🤣🤣соя найкращий попередник
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16.07.2025 16:41 Відповісти
не хами. ) точно.. то кукурудза і соняшник більше виснажують землю. та й ріпак.
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16.07.2025 17:49 Відповісти
Ну шо, вітаю виборців Зєлі і його "слуг" з черговою перемогою. Нафіга Україні аграрний сектор? Будете всі хором виробляти дрони. І їсти мабудь теж їх.
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16.07.2025 16:42 Відповісти
Поки воюю, брат вирощує сою. Дякую потужному за підтримку. А то ми совсєм зажралісь. Пропоную відмінити ще й сотку бойових.
Хто згадує Пороха - тоді це дійсно посприяло розвитку переробки, відкрилось багато заводів. І, до речі, завдяки цьому через пару років ціни на сою піднялися. З тих пір працюємо тільки з нашими заводами.
А от шо, бляха, стимулюєте ви зараз? Якщо Зе не можна, то може хоча б Гетманцева на палю? Дайте мені його за горло потримати...
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16.07.2025 17:16 Відповісти
Ну ж не тільки нам їсти ковбасу з сої,шоколадні цукерки з сої,пити молоко з сої...
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16.07.2025 17:54 Відповісти

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