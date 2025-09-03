У порту "Чорноморськ" тимчасово обмежили рух суден

В акваторії морського порту "Чорноморськ" тимчасово обмежили на рух суден через підвищену небезпеку внаслідок воєнних дій Росії.

Про це йдеться в листі Адміністрації морського порту "Чорноморськ" до морських агентів, буксирних компаній та портових операторів, передає Latifundist.com.

Згідно з повідомленням військового командування від 1 вересня 2025 року, на акваторії та підхідному каналі порту плануються "спеціальні заходи для забезпечення безпеки судноплавства". У зв'язку з цим рух суден можуть обмежити.

Також Адміністрація закликала морських агентів та компанії завчасно інформувати Координаційний центр про вихід суден із порту та підтверджувати відсутність претензій щодо можливих обмежень.

Фрахтовий брокер та засновник компанії MB Navigation S.A. Костянтин Соболь розповів, що для заходу суден у порт "Чорноморськ" капітани мають направити лист із підтвердженням, що усвідомлюють ризики такого суднозаходу.

Як повідомлялося, уряд планує до грудня 2025 року оголосити конкурс на передачу в концесію контейнерного та першого універсального терміналів порту "Чорноморськ", а також визначитися з доцільністю окремого проєкту для поромного комплексу.