Кабмін планує віддати в концесію порт "Чорноморськ": конкурс планують оголосити до кінця року

Уряд планує до грудня 2025 року оголосити конкурс на передачу в концесію контейнерного та першого універсального терміналів порту "Чорноморськ", а також визначитися з доцільністю окремого проєкту для поромного комплексу.

Про це йдеться в новій програмі уряду Юлії Свириденко, повідомляє БізнесЦензор.

Раніше Мінрозвитку очікувало провести тендер у другому кварталі 2025 року та підписати угоду з переможцем уже в четвертому кварталі, ці плани презентували на інвестконференції у Варшаві 24 квітня.

Зауважимо, що йдеться про 40-річну концесію двох терміналів із потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажів на рік. Проєкт підготовлено за участі IFC та ЄБРР, що включає готовий пакет тендерної документації з умовами участі, розподілом ризиків і державною підтримкою.

Раніше повідомлялось, що Україна та Катар перезапустять першу угоду про концесію морського порту.