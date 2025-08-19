БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
400 6

Кабмін планує віддати в концесію порт "Чорноморськ": конкурс планують оголосити до кінця року

чорноморськ

Уряд планує до грудня 2025 року оголосити конкурс на передачу в концесію контейнерного та першого універсального терміналів порту "Чорноморськ", а також визначитися з доцільністю окремого проєкту для поромного комплексу.

Про це йдеться в новій програмі уряду Юлії Свириденко, повідомляє БізнесЦензор.

Раніше Мінрозвитку очікувало провести тендер у другому кварталі 2025 року та підписати угоду з переможцем уже в четвертому кварталі, ці плани презентували на інвестконференції у Варшаві 24 квітня.

Читайте також: Найбільші українські аеропорти можуть віддати приватним компаніям ще до кінця війни, – Мінрозвитку

Зауважимо, що йдеться про 40-річну концесію двох терміналів із потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажів на рік. Проєкт підготовлено за участі IFC та ЄБРР, що включає готовий пакет тендерної документації з умовами участі, розподілом ризиків і державною підтримкою.

Раніше повідомлялось, що Україна та Катар перезапустять першу угоду про концесію морського порту.

Автор: 

Кабмін (7907) концесія (186) порт (1417) Свириденко Юлія (211) Чорноморський порт (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені вже цікаво що після "зелені" в Україні буде належати українцям? Собачі будки точно будуть нашими, а от те що приносить прибуток ці тварі приватизують через офшори. Ми що дійсно дозволимо їм поколіннями висмоктувати з України?
показати весь коментар
19.08.2025 13:09 Відповісти
Впу, дядько, як шо? Величещні таріфи та борги.
показати весь коментар
19.08.2025 13:25 Відповісти
Ага. І ще "Патужність" - дешева робоча сила...
показати весь коментар
19.08.2025 13:33 Відповісти
Хтож буде переможцем? Ахметов? Пінчук? Тарута? Григоришин тощо?
показати весь коментар
19.08.2025 13:24 Відповісти
Вддадуть косооким?
показати весь коментар
19.08.2025 13:27 Відповісти
Це нормальна світова практика. І не виключно для бананових країн, а й західних. І не потрібно хвилюватись що нам нічого не залишиться. Нам залишиться працююча система де будуть заробляти українці. В іншому випадку це може бути територія без нічого з двома-трима причалами і парою занедбаних гансів. Концесія надасть поток вантажів які будуть сприяти українському бізнесу.
показати весь коментар
19.08.2025 14:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 