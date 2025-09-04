Кабмін звільнив голову ліквідованої Комісії з азартних ігор Рудого. Він вже дев’ятий місяць у СІЗО

Кабінет Міністрів звільнив Івана Рудого з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, у звʼязку з ліквідацією цього органу.

Відповідні рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зауважимо, що співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ Івана Рудого ще у грудні минулого року за підозрою у пособництві РФ та незаконному зберіганні наркотиків.

За даними слідства, КРАІЛ за вказівками Рудого навмисно відмовлялася позбавити ліцензії онлайн-казино Pin-Up попри листи від СБУ про те, що бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору".

Тоді ж Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу. За даними судового реєстру, з того часу він перебуває під вартою, востаннє суд продовжив дію запобіжного заходу до 5 вересня.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін вирішив ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

Замість неї уряд створив нове державне агентство "ПлейСіті", яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Його очолив Геннадій Новіков, який був членом КРАІЛ, але звільнився з цієї посади у лютому 2023 року і до останнього часу працював заступником керівника апарату КРАІЛ.

Наприкінці травня Кабмін звільнив чотирьох членів КРАІЛ: Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку та Анну Сдобнову.