Нацбанк наполягатиме на створенні реєстру рахунків і сейфів українців. Для чого це потрібно?

Нацбанк наполягатиме на створенні реєстру рахунків і сейфів українців

Ухвалення законопроєкту, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, є умовою для вступу України до SEPA – єдиної зони платежів в євро.

Про це перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що невідповідність українського законодавства у сфері фінансового моніторингу європейському залишається перепоною для приєднання України до SEPA.

За словами Ніколайчука, Нацбанк сподівається на вирішення цієї проблеми після зміни дискусійних законопроєктів, які викликали критику та були відкликані з парламенту через зміну уряду.

"Протягом останніх тижнів ми мали активну комунікацію у межах робочої групи, яку очолює Міністерство фінансів. Вирішили не просто переподавати ці два законопроєкти, а дещо змінити з огляду на критичні зауваження від депутатів та суспільства", – сказав перший заступник голови НБУ.

За словами Ніколайчука, серед іншого вирішено було переформатувати механізм збирання інформації про банківські рахунки та сейфи: поки базовий варіант, що це буде робити сам Мінфін, зараз напрацьовуються відповідні конструкції, які це забезпечать.

"Я сподіваюся, що це зменшить градус напруги і дозволить відносно швидко забезпечити голосування цих законопроєктів у парламенті", – зазначив перший заступник голови НБУ.

Він пояснив, що це відкриє для України можливість подати заявку на приєднання до SEPA, до чого Нацбанк готується протягом останніх років.

"Під час попередніх хвиль розширення SEPA (на балканські країни, а також Молдову) розгляд заявок займав від шести до 12 місяців. Я сподіваюся, що у випадку України це буде швидше, але певний час все одно займе", – додав Ніколайчук.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPА)". Оскільки Верховна Рада його не розглянула, він був відкликаний через зміну уряду.

Серед іншого, цей законопроєкт передбачав створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який мала б адмініструвати Державна податкова служба (ДПС).

Крім того, законопроєкт передбачав створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, який також адмініструвала б Податкова служба.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства фінансів зауважували, що до реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб поки що не передаватимуть дані про рух і залишки коштів на рахунках та про вміст сейфів.

Топ коментарі
+3
04.09.2025 10:11 Відповісти
+3
Приписують ці слова Бену (Бенджаміну) Франкліну:" Є три речі, які не зрадять- стара дружина, старий собака і...готівкові гроші"
Висновок : НЕ зберігайте гроші в українських сбєркассах банках, навіть якщо вони у вас є!
Довіра до українських банків зростає і множиться з кожним днем...
04.09.2025 10:13 Відповісти
+3
Ну зелені-то потвори, але фінмоніторинг у ЄС до зони євро не прив'язаний. У Польщі злоті, а за рахунками стежать аж бігом і українські переселенці це на собі вже відчули...
04.09.2025 10:19 Відповісти
Ще б пояснили шо це таке?
04.09.2025 10:04 Відповісти
04.09.2025 10:11 Відповісти
Ну зелені-то потвори, але фінмоніторинг у ЄС до зони євро не прив'язаний. У Польщі злоті, а за рахунками стежать аж бігом і українські переселенці це на собі вже відчули...
04.09.2025 10:19 Відповісти
В Україні більшість банків " стежать за рахунунками" нічим не гірше ніж в Європі. І зарегульованість ще більша.
04.09.2025 10:30 Відповісти
Приписують ці слова Бену (Бенджаміну) Франкліну:" Є три речі, які не зрадять- стара дружина, старий собака і...готівкові гроші"
Висновок : НЕ зберігайте гроші в українських сбєркассах банках, навіть якщо вони у вас є!
Довіра до українських банків зростає і множиться з кожним днем...
04.09.2025 10:13 Відповісти
якщо є легальний дохід, то ніяких проблем зі зберіганням грошей в банках не буде, максимум - попросять принести довідку. Звісно, нести нелегальні гроші в банк - така собі ідея, в цьому плані нічого не змінюється))
04.09.2025 11:07 Відповісти
Зелений ******* , як і завжди. В Німечині заборонено тримати в банківських сейфах гроші. Тому нема ніяких реєстрів.
04.09.2025 10:25 Відповісти
храни что хочешь, просто наличные не страхуются, так если бы ты их держал на счету...
04.09.2025 11:28 Відповісти
Ті, хто має великі гроші, поробили собі квартири-схови для їх зберігання. А мілкоту почнуть пресувати.
04.09.2025 11:21 Відповісти
На який куй українцю зона платежів у євро? Ми маємо свою платіжну одиницю-гривну. Все інше-від лукавого,для обдирання населення та грабування держави
04.09.2025 11:29 Відповісти
Цікаво,а реєстри Гансів, П'єрів,Педро та інших існують? І Україна має до них доступ? З якого дива мене та інших роздягають до нижньої білизни? Щоб мати матеріали для шантажу? Чи для створення ще одного житлового кварталу у Відні для "правильних" втікачів?
04.09.2025 11:34 Відповісти

