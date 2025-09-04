До Дня Незалежності не встигли: Свириденко назвала новий строк відновлення водопостачання для Миколаєва

Новий магістральний водогін, що має забезпечити мешканців Миколаєва прісною водою, місто, пройшов огляд і готується до повноцінного запуску.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у понеділок.

"Воду вже подають у міські мережі та резервуари, за два тижні прісна вода повністю замінить солону у всіх системах міста", – пообіцяла Свириденко.

Вона нагадала, що проєкт водогону передбачає подачу 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільгоспугідь. За словами Свириденко, будівництво перебуває на фінальній стадії.

Як повідомлялось, раніше Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин обіцяв, що будівництво магістрального водогону до Миколаєва мали завершити до 20 серпня.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обіцяв, що водогін від річки Південний Буг до Миколаєва мають запустити до кінця липня.

Хто будує новий водогін для Миколаєва?

У квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мали виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядника будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".