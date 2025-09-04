Кредит погашено, але вимоги зросли у 5 разів: Адвокати GNT Group заявили про зловживання кредитного агента Madison Pacific

Кредитори українського холдингу GNT Group намагаються стягнути з його власників суму, яка у п’ять разів перевищує борг, що вже фактично погашений за рахунок заставного майна.

Про це йдеться у заяві адвокатів GNT Group, передає ZN.UA.

Йдеться про багаторічну суперечку між компаніями групи GNT та фондами-кредиторами з реєстрацією на Кайманових островах, яких консолідовано представляє кредитний агент Madison Pacific Trust Limited (Гонконг).

Як повідомляє сторона захисту у своїй заяві, ще у 2019 році між кіпрською G.N. Terminal Enterprises Limited та фондами APCI Trading LLC і Pathfinder Strategic Credit II LP (Кайманські острови) було укладено кредитний договір, агентом за яким виступала Madison Pacific.

Для забезпечення зобов’язань були укладені численні договори поруки, іпотеки та застави. Спори за цими угодами підлягали розгляду у Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA).

У 2024-2025 роках суди України та арбітраж у Лондоні ухвалили низку рішень на користь Madison Pacific.

Зокрема, Господарський суд Львівської області визнав вимоги кредитора до компаній "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн Корп Лтд" на понад 8,5 млрд грн (еквівалент понад $230 млн).

Паралельно у січні 2025 року арбітраж LCIA у справі №235752 зобов’язав Сергія Грозу та Володимира Науменка як поручителів виплатити понад $116 млн основного боргу, ще майже $33 млн відсотків, а також покрити арбітражні й судові витрати.

Більше того, в липні 2025 року Madison Pacific повідомив, що вимагає через Лондонський арбітраж ще більшого розширення обмеження на активи Сергія Грози та Володимира Науменка, вже до $182 млн.

Втім, адвокати GNT Group стверджують, що кредитори вже стягнули майно, вартість якого перевищує суму боргу, але перепродали його за суттєво заниженою ціною.

Зокрема, у травні 2025 року Madison Pacific реалізувала низку іпотекованих об’єктів зернового терміналу в Одесі – будівлі та комплекси, які за незалежною оцінкою коштували понад $124 млн. Але офіційно їх продали компанії "Лаванда Нова" за сумарно лише $13 млн.

Крім того, ще у червні 2024 року кредитор продав 100% акцій швейцарської компанії Omega Terminal SA, оціночна вартість яких становила понад $30 млн.

Таким чином, за оцінкою сторони захисту, ринкова вартість майна, на яке вже звернуто стягнення, перевищила $155 млн і повністю покривала кредитні зобов’язання.

"Вартість реалізованого майна (понад $155 млн за ринковою оцінкою) повністю покривала заборгованість за кредитним договором від 2019 року; попри це, Madison Pacific продовжує заявляти вимоги в Україні, Англії та інших юрисдикціях, наче борг досі існує; фактично, створюється ризик п’ятикратного стягнення понад реальну суму боргу", – наголошується у заяві адвокатів GNT Group.

Вони вказують, що "такі дії суперечать принципу добросовісності сторін у цивільних та комерційних правовідносинах, а також забороні зловживання процесуальними правами, передбаченій як національним, так і міжнародним правом".

Сторона захисту GNT Group закликає українські суди, міжнародні юрисдикції та державні органи дати належну правову оцінку діям Madison Pacific та не допустити повторного чи багаторазового стягнення боргу, який фактично вже погашений.