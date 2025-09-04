"Укрнафта" отримала 5,2 мільярда чистого прибутку за пів року

АТ "Укрнафта" за підсумками першого півріччя 2025 року отримала 5,2 мільярда гривень чистого прибутку.

За цей період "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів та виплатила 5 млрд грн дивідендів, повідомляє пресслужба компанії.

Загалом від моменту переходу під управління держави у 2022 році загальна сума сплачених податків, зборів і митних платежів досягла 68,1 млрд грн, дивідендів – 15,3 млрд грн, зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток "Укрнафти" становив 16,4 млрд грн.

За підсумками 2023 року чистий прибуток "Укрнафти" склав 23,6 млрд грн, компанія сплатила державним акціонерам дивіденди на загальну суму близько 8 мільярдів гривень.