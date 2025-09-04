Резерви Нацбанку збільшились на $3 мільярди за місяць. Звідки надійшли гроші?

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,03 мільярда.

За серпень вони зросли на 7% завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів і скороченню чистого продажу валюти Нацбанком на міжбанку, свідчать попередні дані НБУ.

Зокрема, на валютні рахунки уряду у серпні надійшло $6,17 млрд, зокрема:

$4,71 млрд – від ЄС у межах Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA;

$1,06 млрд – через рахунки Світового банку;

$394,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.

Водночас виплати за борговими зобов’язаннями держави в іноземній валюті становили $619,8 млн, зокрема:

$301,6 млн – за ОВДП;

$257,9 млн – перед Світовим банком;

$15,8 млн – перед ЄІБ;

ще $44,5 млн – іншим кредиторам.

Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду ще $426,9 млн.

Крім того, НБУ у серпні продав на валютному ринку $2,7 мільярда, а викупив до резервів лише $0,6 млн. Відтак, чистий продаж валюти становив майже $2,7 млрд, що на 22% менше, ніж у липні.

Додатково на збільшення резервів вплинула позитивна переоцінка фінансових інструментів на $576,5 млн.

Як повідомлялось, міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2025 року становили $43,03 млрд, зменшившись у липні на 4,5%.