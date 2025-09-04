ВАКС відмовився дозволити заочне розслідування стосовно Жеваго

Вищий антикорупційний суд 4 вересня відмовив у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, зазначили у ВАКС.

Там Жеваго вказали як колишнього народного депутата України та одночасно виконавчого директора великої компанії, який наразі перебуває за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук. 28 грудня 2022 року на запит української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечили, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Раніше суди арештував частку Жеваго у ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та майно підприємства.