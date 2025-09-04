Російський олігарх Фрідман пообіцяв Іспанії інвестиції в обмін на підтримку скасування санкцій

Російський олігарх Михайло Фрідман просить уряд Іспанії підтримати його виключення з санкційного списку Євросоюзу, в обмін на це він обіцяє інвестиції в економіку країни.

Про це пише іспанське видання El Mundo з посиланням на лист мільярдера до іспанського зовнішньополітичного відомства, передає Радіо Свобода.

Фрідман є основним акціонером зареєстрованого у Люксембурзі інвестиційного фонду LetterOne, який контролює іспанську мережу супермаркетів Dia. У своєму листі до іспанського уряду російський олігарх пише, що ця мережа має понад 2300 магазинів, які забезпечують економічний ефект у 6,8 мільярда євро і підтримують зайнятість близько 100 тисяч людей.

Фрідман обіцяє, що після скасування санкцій він зможе відновити свою участь в управлінні групою, що стане "важливою гарантією" реалізації п’ятирічного стратегічного плану, який передбачає відкриття 300 нових магазинів Dia та щорічні інвестиції на суму близько 180 млн євро до 2029 року.

За даними El Mundo, російському олігарху вже вдалося отримати підтримку урядів Угорщини, Словаччини та Люксембургу для зняття санкцій. Позитивно до такого кроку налаштовані також Італія, Греція, Австрія і Хорватія, рішуче проти виступає Латвія – через зв’язок Фрідмана з іншим співзасновником "Альфа-груп", громадянином Латвії Петром Авєном, який перебуває під санкціями.

Як повідомлялося, за даними Financial Times, люксембурзький холдинг LetterOne через санкції не може виплатити близько $300 млн дивідендів своїм співвласникам – російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авєну.

Холдинг LetterOne у 2013 році заснували заснували російські бізнесмени Михайло Фрідман, Пьотр Авєн, Герман Хан та Олексій Кузьмичов. Після санкцій частки Авєна та Фрідмана заморозили, їх усунули від управління, але права власності на акції збереглися.

Сам Фрідман після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії доРосії і назвав свої інвестиції у Європі помилкою, підтримавши тезу російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, саме через LetterOne Фрідман його бізнес-партнери залишаються основними власниками групи Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.), якій належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту невідомі.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджували, що компанія не пов'язана із діяльністю Міхаіла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.