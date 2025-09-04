Українці за три тижні вже відкрили понад 1 мільйон "Дія.Карток"
Понад 1 млн українців уже відкрили "Дія.Картку" – мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він нагадав, що на "Дія.Картку" можна отримати:
- "єКнигу",
- "єМалятко",
- "Пакунок школяра",
- військові облігації,
- "Ветеранський спорт",
- допомогу по безробіттю,
- допомогу внутрішньо переміщеним особам,
- виплату пенсій,
- допомогу від міжнародних організацій та інші.
При цьому "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.
Оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні через застосунок "Дія" або банки-партнерів: "Приватбанк", monobank, "Кредит Дніпро" та "АБанк". Незабаром їх перелік розшириться.
Як повідомлялося, 13 серпня цього року в Україні почалась реалізація проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.
30 липня Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізацію проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.
