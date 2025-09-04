БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Українці за три тижні вже відкрили понад 1 мільйон "Дія.Карток"

Понад 1 млн українців уже відкрили "Дія.Картку" – мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що на "Дія.Картку" можна отримати:

  • "єКнигу",
  • "єМалятко",
  • "Пакунок школяра",
  • військові облігації,
  • "Ветеранський спорт",
  • допомогу по безробіттю,
  • допомогу внутрішньо переміщеним особам,
  • виплату пенсій,
  • допомогу від міжнародних організацій та інші.

При цьому "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.

Оформити "Дія.Картку" можна  в смартфоні через застосунок "Дія" або банки-партнерів: "Приватбанк", monobank, "Кредит Дніпро" та "АБанк". Незабаром їх перелік розшириться.

Як повідомлялося, 13 серпня цього року в Україні почалась реалізація проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.

30 липня Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізацію проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.

Вдалий крок влади. Ще мільйон голосів "За" для Зеленского при голосуванні в "Дії".
04.09.2025 17:32 Відповісти

