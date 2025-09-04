Українці за три тижні вже відкрили понад 1 мільйон "Дія.Карток"

Понад 1 млн українців уже відкрили "Дія.Картку" – мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що на "Дія.Картку" можна отримати:

"єКнигу",

"єМалятко",

"Пакунок школяра",

військові облігації,

"Ветеранський спорт",

допомогу по безробіттю,

допомогу внутрішньо переміщеним особам,

виплату пенсій,

допомогу від міжнародних організацій та інші.

При цьому "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.

Оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні через застосунок "Дія" або банки-партнерів: "Приватбанк", monobank, "Кредит Дніпро" та "АБанк". Незабаром їх перелік розшириться.

Як повідомлялося, 13 серпня цього року в Україні почалась реалізація проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.

30 липня Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізацію проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.