В Україні нарахували пів сотні недержавних пенсійних фондів. Проте ними користуються менше мільйона українців

Станом на зараз в Україні діють 50 недержавних пенсійних фондів (НПФ), у яких накопичують виплати близько 900 тис. українців.

Про це голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальникова під час круглого столу, передає Укрінформ.

"В Україні працюють 50 недержавних пенсійних фондів, у яких накопичують на пенсію близько 900 тис. людей. За 20 років вони здійснили майже 3,5 млрд грн пенсійних внесків. За цей період було виплачено вже 2 млрд грн пенсій", - розповіла Сальникова.

Вона додала, що протягом зазначеного періоду фонди отримали майже 5,5 млрд грн інвестиційного доходу.

За словами голови ради Всеукраїнської асоціації НПФ Григорія Овчаренка, найбільш успішні приватні фонди наразі мають дохідність, помітно вищу за інфляційний показник – від 13,9% до 18,7%.

"Чотири із п'яти найбільших фондів в Україні успішно обганяють і інфляцію, і девальвацію, і здорожчання іноземної валюти та ставки за депозитами. Але це лише приклад, тому що існують і інші, є багато фондів, які демонструють ті самі показники, як і перелічені", – сказав Овчаренко.

За словами Сальникової, якщо на початку роботи пенсійних фондів 97% внесків у них були внесками від роботодавців на користь працівників, то вже другий рік поспіль внески від фізичних осіб перевищують внески від роботодавців.

Раніше в Міністерстві соціальної політики заявляли, що запровадження накопичувального рівня пенсійної системи передусім залежить від розробки механізму збереження вартості накопичень громадян, наразі триває розробка такого інструменту.

Що відомо про запровадження накопичувальних пенсій в Україні

Нагадаємо, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.