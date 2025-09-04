Кабмін спростив правила для будівництва магістральних водогонів у п’яти областях

Кабінет Міністрів дозволив будувати та вводити в експлуатацію за спрощеною процедурою водогони в межах окремого експериментального проєкту.

Йдеться про спорудження нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих об’єктів на Дніпропетровщині та Миколаївщині, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Механізм експериментального проєкту передбачає не лише скорочення бюрократичних процедур, а й прискорене виділення фінансування – що дозволить починати роботи швидше та у найкоротші строки відновлювати водопостачання", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що це рішення сприятиме оперативному запуску систем водопостачання у регіонах та створенню умов для повернення людей.

Згідно із затвердженим Кабміном Порядком, на період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях будівництво, пов’язане з реалізацією експериментального проекту, здійснюється без відведення земельної ділянки, відповідності містобудівній документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, проведення оцінки впливу на довкілля, отримання права на виконання будівельних робіт, а також без оформлення речових прав на земельні ділянки.

Крім того, спрощено процедури фінансування будівництва та введення в експлуатацію водогонів. Також дозволено передавати об’єкти у використання без завершення робіт, які не впливають на можливість експлуатації самого водогону тощо.

Як повідомлялося, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко заявила про початок фінального етапу запуску нового магістрального водогону, що має забезпечити мешканців Миколаєва прісною водою. За її словами, прісна вода у кранах мешканців міста замість солоної з'явиться приблизно за два тижні.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обіцяв, що водогін від річки Південний Буг до Миколаєва мають запустити до кінця липня.

Хто будує новий водогін для Миколаєва?

У квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мали виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядника будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".