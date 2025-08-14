"Укргідроенерго" поскаржилося на найменші за десятиліття запаси води

Державне "Укргідроенерго" цього року фіксує найменші запаси води за останнє десятиріччя.

Це ускладнює підготовку до роботи в умовах опалювального сезону, повідомляє пресслужба компанії.

В "Укргідроенерго" нагадали, що компанія не тільки виробляє електроенергію, а й має зобов'язання щодо водозабезпечення споживачів. Тому гідроенергетикам потрібно постійно тримати певний запас та дотримуватись рівнів води у водосховищах.

"На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, ніж були в минулому році. Проте Товариство докладає усіх зусиль, аби на осінь вийти з запасом. Так, з метою підготовки ГЕС та ГАЕС до зими "Укргідроенерго" раціонально використовуватиме воду задля накопичення достатніх запасів води у водосховищах", – зазначають в компанії.

Крім того, на об'єктах "Укргідроенерго" тривають планові ремонти, а також заходи з відновлення та облаштування захисту від можливих російських атак.

Як повідомлялося, у липні Європейський інвестиційний банк (ЄБРР) виділив новий кредит для "Укргідроенерго" на 120 млн євро на відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.

Частину коштів планується спрямувати на відновлення трьох гідроелектростанцій компанії, які були пошкоджені внаслідок російських терористичних атак. Решту – на проведення термінових аварійних робіт у випадку можливих нових пошкоджень інших об’єктів.