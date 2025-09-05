В Україні почали підготовку до створення нової фондової біржі

В Україні почали готувати зміни до законодавства, необхідні для створення інфраструктури ринків капіталу, а у підсумку – до запуску нової фондової біржі.

Таким чином, розпочалася реалізація Меморандуму стосовно співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні, підписаного у липні на виконання зобов’язань України перед МВФ, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Меморандум передбачає впровадження оптимальної цільової операційної моделі для інфраструктури ринків капіталу в Україні, розробленої на основі міжнародних найкращих практик та українського контексту.

"Передбачається створення вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, що включатиме торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік", – зазначають у НБУ.

Основні етапи впровадження цільової моделі інфраструктури ринків капіталу передбачають:

оптимізацію структури власності та корпоративного управління ПАТ "Національний депозитарій України" шляхом його передачі в управління Нацбанку, ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

створення холдингової компанії за участю авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків;

створення холдинговою компанією нової фондової біржі в Україні та набуття нею статусу мажоритарного власника "Розрахункового центру".

У Нацбанку додали, що Комітет з фінансового розвитку Ради з фінансової стабільності здійснюватиме щоквартальний моніторинг виконання плану дій щодо створення інфраструктури ринків капіталу.

Як повідомлялося, Мінфін, Мінекономіки, Національний банк та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку підписали Меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні у липні, під час Конференції з питань відновлення України у Римі.