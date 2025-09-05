Нацбанк застрахував співробітників на 100 мільйонів

Національний банк України (НБУ) 25 серпня за результатами тендеру уклав договір із ПрАТ "Страхова компанія "Вусо" про послуги із медичного страхування працівників.

Гранична вартість послуг страхової компанії становитиме 100,39 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, строком на один рік застрахували 3 873 особи по всій території України, крім окупованої. Загальна страхова сума складає 387,30 млн грн, а загальна страхова премія – 94,83 млн грн. Загальна вартість послуг відповідає загальній страховій премії та складає не більше 100,39 млн грн.

Страхова сума на одну застраховану особу складає 100 тис. грн. На стоматологію і профілактику відведено по 3 тисячі гривень на рік, на гінекологію – 8 тис грн, щодо критичних захворювань ліміт 9 тис. грн. Страховий тариф – 24%, страхова премія – 24 486 грн на рік.

Програма "Стандарт" у повному обсязі сплачується страхувальником. Додаткові програми можна купити самостійно чи коштом профспілки.

При цьому покриття забезпечення медикаментами за призначенням лікаря включає ноотропні, гомеопатичні та імуномодулюючі препарати, гепатопротектори і хондропротектори, чия ефективність не доведена наукою.

Читайте також: Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів. Раніше вони могли її не купувати (оновлено)

Аукціон Нацбанку виграло ПАТ "Страхова компанія "Країна" із ціною 98,9 млн грн, однак його пропозицію відхилили через надання недостовірної інформації за одним із критеріїв відбору, що виявив сам НБУ.

Відтак переможцем був визначений наступний учасник "СК "Вусо" із вищою на 1,5% ціною.

Дорожчими конкурентами переможця аукціону були ПрАТ "Страхова компанія "Універсальна" та АТ "Страхова компанія "Інго".

Формальна економія на дуже активних торгах склала 19% очікуваної суми.

Акціонерами київської "СК "Вусо" є АТ "ЗНВКІФ "Альтитуда" та її директор Андрій Артюхов. Кінцевим бенефіціаром компанії значиться Михайло Назарчук, який також є директором та кінцевим бенефіціаром фонду "Альтитуда" разом із Олексієм Шубою.

Акціонерами київської "СК "Країна" на чолі з Леонідом Морозом є АТ "ЗНВКІФ "Сіріус" (7%), АТ "ЗНВКІФ "Ківі" (76%) та Олег Зимін (7%). Кінцевим бенефіціаром "СК "Країна" нині вказаний колишній депутат Київради Вячеслав Супруненко, фонду "Сіріус" із групи "Міллстоун і Ко" – Михайло Жернов, а фонду "Ківі" – колишня депутатка Київради Ганна Коваленко.

До 2021 року "СК "Країна" контролював екс-президент України Петро Порошенко. В 2020 році його фірма і отримала підряд на страхування працівників Нацбанку.