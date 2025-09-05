Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгена Бамбізова, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр".

За даними слідства, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми", їх також затримали, повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з держбюджету.

"Серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами", – зауважили в СБУ.

За даними слідства, щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фіктивних фірм, а також орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників вилучили готівку, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У пресцентрі СБУ не уточнюють прізвища фігурантів справи, проте голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що йдеться саме про Євгена Бамбізова.

"Люди обізнані знають скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору в цілому", – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року СБУ вже затримувала колишнього керівника Офісу великих платників податків ДФС Євгена Бамбізова за підозрою в причетності до справи олігарха Сергія Курченка.













