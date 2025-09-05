БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж

CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова

Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгена Бамбізова, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр".

За даними слідства, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми", їх також затримали, повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з держбюджету.

"Серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами", – зауважили в СБУ.

За даними слідства, щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фіктивних фірм, а також орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників вилучили готівку, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У пресцентрі СБУ не уточнюють прізвища фігурантів справи, проте голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що йдеться саме про Євгена Бамбізова.

"Люди обізнані знають скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору в цілому", – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року СБУ вже затримувала колишнього керівника Офісу великих платників податків ДФС Євгена Бамбізова за підозрою в причетності до справи олігарха Сергія Курченка. 

затримання (112) конвертцентр (25) відмивання грошей (298) СБУ (1559) Бамбізов Євген (6)
В таких випадках я кажу таке : Очі бачили, кого вибирали, то тепер їжте ложками, не обляпайтесь. По великому рахунку, вЗЕбанутих вже нема такої зручної для них штуки, як звалити на Порошенка. Блазень при владі з 2019 року, і він так люто ненавидів призначенців Пороха, що всіх їх звільнив. А тепер навідь за відсутність лампочки в підїзді відповідеє тупий блазень вся його ЗЕбанута шобла.
05.09.2025 11:30 Відповісти
Суворе обличчя - матьорий вовк.
05.09.2025 11:54 Відповісти
А мова спілкування???.?
05.09.2025 15:30 Відповісти
Прибирають конкурента? Цим повинна займатись саме СБУ? Не БЕБ, не хтось інший? Ну лохторату подобається, то скоро СБУ буде скрізь. Росію не нагадує?
05.09.2025 13:09 Відповісти
Перед тим, як відпустити, сфотографуйте і поміряйте зріст сантиметром.
05.09.2025 16:07 Відповісти

