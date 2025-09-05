Федоров пообіцяв покращення якості мобільного зв’язку вздовж автотрас до кінця 2026 року
Мобільні оператори мають покрити міжнародні та національні дороги зв’язком стандарту 4G до кінця 2026 року, також вже запущено декілька проєктів щодо покращення зв’язку на залізниці.
Про це перший віцепрем’єр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з найбільшими телеком-операторами України – "Київстар", lifecell та "Vodafone Україна".
"Відповідно до умов ліцензій, оператори повинні до кінця 2026 року покрити всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-звʼязком – зараз багато де на дорогах звʼязку немає", – констатував Федоров.
За його словами, у певних ситуаціях це пов'язано із затримками з оформленням оренди землі, але ця проблема вже вирішується.
"Також домовилися із СЕО компаній, що оператори прискорять інвестування у власні мережі для забезпечення звʼязку абонентам. Нині проблемою є звʼязок на залізниці, але ми вже запустили декілька проєктів, тому чекайте на позитивні новини", – написав Федоров.
Окрім того, учасники обговорили розвиток телеком-мереж, зокрема мету – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.
Як повідомлялося, ранше народний депутат Олександр Федієнко ("Слуга народу") заявив про погіршення якості мобільного зв’яку, особливо вздовж маршрутів автодоріг, залізничних колій, а також в селах та невеликих містах, і направив звернення до Михайла Федорова із закликом виправити цю проблему.
