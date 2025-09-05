БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
З 1 вересня держава припинила фінансувати 600 шкіл, у яких залишилося менше 45 учнів, – міністр Лісовий

З 1 вересня держава припинила фінансувати 600 шкіл

Із 1 вересня держава припинила виділяти освітню субвенцію для близько 600 шкіл, де залишилося менше 45 учнів.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

"Отже, і ще раз, з 1 вересня буде діяти норма щодо нефінансування з коштів освітньої субвенції закладів освіти, в яких є менше 45 дітей... За нашими підрахунками, біля 600 шкіл", – сказав Лісовий.

Він додав, що йдеться виключно про заклади освіти, які навчають учнів 5-11-х класів, початкові школи зберігатимуть державне фінансування.

Міністр зауважив, що місцеві громади зможуть зберегти школи з малою кількістю учнів, фінансуючи їх з власного бюджету, або ж можуть перетворити їх на філії більших шкіл.

Лісовий нагадав, що норма про припинення фінансування шкіл, у яких навчається менше 45 дітей передбачена умовами співпраці України зі Світовим банком, кредитні кошти від якого у тому числі спрямовують на фінансування освітньої субвенції.

"Дискутивним насправді залишається питанням норми, яка має вступити в силу з наступного навчального року. Це норма – 60 учнів. Вона, власне, зараз обговорюється зі Світовим банком", – додав міністр.

Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження через закриття низки шкіл, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.

Йдеться про педагогічних працівників, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.

освіта (249) школа (267) Міносвіти (241) вчитель (72) субвенція (67) Лісовий Оксен (18)
Топ коментарі
+12
Може краще менші виплати робити суддям-пенсіонерам та прокурорам-псевдоінвалідам? І сказати їх, що так хоче не тільки Світовий банк, а і народ.
05.09.2025 14:21 Відповісти
+10
И как быть детям из этих школ если денег не будет и у громад? Уезжать еще оставшимся? И после этого они еще что-то говорят про возврат людей.
05.09.2025 14:29 Відповісти
+9
А вивільні кошти спрямують на шмарафон для ********* чи на будівництво дорог та клумб у Покровську?
05.09.2025 14:20 Відповісти
Потужно блд
05.09.2025 14:17 Відповісти
Манкуртам поржати - це замість 4000 $ кожному педагогу в місяць.
05.09.2025 15:39 Відповісти
А вивільні кошти спрямують на шмарафон для ********* чи на будівництво дорог та клумб у Покровську?
05.09.2025 14:20 Відповісти
На выплаты прокурорам-инвалидам.
05.09.2025 14:30 Відповісти
З такими "досягненнями" ласкаво просимо на вибори, зелені мерзотники. А після виборів - на нари!
05.09.2025 14:20 Відповісти
Може краще менші виплати робити суддям-пенсіонерам та прокурорам-псевдоінвалідам? І сказати їх, що так хоче не тільки Світовий банк, а і народ.
05.09.2025 14:21 Відповісти
Ліквідатори...
05.09.2025 14:24 Відповісти
Потужна незламність. Як в 21 сторіччі можно лишати людей без освіти? Ото наголосовали в 2019. Жесть.
05.09.2025 14:25 Відповісти
И как быть детям из этих школ если денег не будет и у громад? Уезжать еще оставшимся? И после этого они еще что-то говорят про возврат людей.
05.09.2025 14:29 Відповісти
цю владу і пропихнули для геноциду і етноциду, хіба хтось ще не розуміє? Любій владі вигідні тупі барани що будуть голосувати поприколу в айфонах через Дію
05.09.2025 14:31 Відповісти
Цю владу на четсних і прозорих виборах обрала тупоголова 73% більшість населення. Люди свідомо чи ні- проголосували за власну смерть.
05.09.2025 14:51 Відповісти
це також наслідок відсутності знань і світогляду який не простягається далі руки з айфоном чи тарілки шашличків з пивом чи водярою
05.09.2025 15:05 Відповісти
"процвітає" Україна
05.09.2025 14:34 Відповісти
Ну и чем вы недовольны?
Что не так?
Зачем детям ЛОХОВ образование?
Дети ЛОХОВ тоже должны стать ЛОХАМИ
И идти в окопы - пока не сдохнут
Ну шо тут непонятного?
Ну никто же вас не заставлял
Выбрать такую жизнь!!!!!!!
Вы же кипятком писяли - радовались НОВОЙ ВЛАСТИ!!!!!
05.09.2025 14:45 Відповісти
вони розуміють що закриття школи це початок смерті села?
05.09.2025 14:50 Відповісти
Яка різниця чи буде то село чи ні. Як говорив квартальний классик-POН_UY.
05.09.2025 14:55 Відповісти
В містечку п'ять середніх шкіл, в одній із них шість (!) першокласників.
05.09.2025 14:53 Відповісти
Оце і є демографічна криза
05.09.2025 15:02 Відповісти
Тому в кожному випадку треба приймати розумні рішення, а не бути безмовними виконавцями порад її людей, яким все одно - Україна чи Камбоджа. Вони розумні, але потрібно ПРА-ЦЮ-ВА-ТИ.
05.09.2025 16:44 Відповісти
Ось так виглядає реалістичний кінець освіти України!
А незабаром, за цими школами потягнуться невеличкі регіональні фахові коледжі з маленьких провінційних містечок, університети, академії, а потім туди ж й піде вся
Національна академія наук України!
Тоді постає питання, а навіщо в Україні таке міністерство взагалі?! Чого воно варте!?!
Вони просто прожерають такі потрібні гроші. Може час його оптимізувати!?!
05.09.2025 15:17 Відповісти
Зе-держава не вважає цих учнів вартих уваги (грошей).
05.09.2025 15:20 Відповісти
якщо така любов до дітей, виникає питання - для чого цей напівпокер барбершопний, пташеня полтавського кулька потрібен?
05.09.2025 16:28 Відповісти
В умовах війни це злочин проти дітей. Ніхто з МОНУ не захотів попрацювати із СБ і забезпечити право на освіту. Це зовсім не проблема - порозумітися із партнерами. Але для того слід бути господарем, а не прислугою.
05.09.2025 16:41 Відповісти

