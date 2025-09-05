З 1 вересня держава припинила фінансувати 600 шкіл, у яких залишилося менше 45 учнів, – міністр Лісовий
Із 1 вересня держава припинила виділяти освітню субвенцію для близько 600 шкіл, де залишилося менше 45 учнів.
Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.
"Отже, і ще раз, з 1 вересня буде діяти норма щодо нефінансування з коштів освітньої субвенції закладів освіти, в яких є менше 45 дітей... За нашими підрахунками, біля 600 шкіл", – сказав Лісовий.
Він додав, що йдеться виключно про заклади освіти, які навчають учнів 5-11-х класів, початкові школи зберігатимуть державне фінансування.
Міністр зауважив, що місцеві громади зможуть зберегти школи з малою кількістю учнів, фінансуючи їх з власного бюджету, або ж можуть перетворити їх на філії більших шкіл.
Лісовий нагадав, що норма про припинення фінансування шкіл, у яких навчається менше 45 дітей передбачена умовами співпраці України зі Світовим банком, кредитні кошти від якого у тому числі спрямовують на фінансування освітньої субвенції.
"Дискутивним насправді залишається питанням норми, яка має вступити в силу з наступного навчального року. Це норма – 60 учнів. Вона, власне, зараз обговорюється зі Світовим банком", – додав міністр.
Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження через закриття низки шкіл, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.
Йдеться про педагогічних працівників, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.
А незабаром, за цими школами потягнуться невеличкі регіональні фахові коледжі з маленьких провінційних містечок, університети, академії, а потім туди ж й піде вся
Національна академія наук України!
Тоді постає питання, а навіщо в Україні таке міністерство взагалі?! Чого воно варте!?!
Вони просто прожерають такі потрібні гроші. Може час його оптимізувати!?!