"Метінвест Політехніка" оголосила про додатковий набір студентів-інженерів

Університет "Метінвест Політехніка" з 1 вересня розпочав додатковий набір студентів на бакалаврат та магістратуру.

Особливу увагу заклад приділяє ветеранам, які можуть пройти вступну співбесіду в онлайн-форматі за спрощеною процедурою, повідомили у групі "Метінвест".

Для абітур'єнтів університет пропонує ліцензовані освітні програми у сферах металургії, гірництва, ІТ, електроенергетики, охорони праці, бізнес-аналітики та управління модернізацією металургійної галузі. Всі програми проходять державну акредитацію та сертифікацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Освітній процес поєднує онлайн-лекції з практичним навчанням на виробництві. Студенти отримують реальний досвід на майданчиках підприємств групи "Метінвест", а найкращі з них – можливість міжнародного стажування, зокрема на заводі Promet Steel у Болгарії або на підприємствах партнерів, таких як Danieli (Італія).

"Цього року ще можна вступити за додатковим набором і одразу поєднувати навчання з практикою на виробництві", – повідомили у приймальній комісії університету.

Там нагадали, що ветерани та абітурієнти з регіонів, де тривають бойові дії, мають пільгові умови вступу, а найкращі студенти можуть розраховувати на стипендії та мотиваційні програми. При цьому крім контрактної форми навчання, доступна програма цільової підготовки за кошти компанії "Метінвест", а також державна ваучерна програма для дорослих, яка дає можливість здобути другу освіту або пройти перекваліфікацію безкоштовно.

В університеті також зазначають, що підтримують вступниць-жінок, які обирають технічні спеціальності, та створюють інклюзивне середовище без бар’єрів.

За додатковою інформацією щодо вступу в університеті порадили звертатися до приймальної комісії "Метінвест Політехніки" за телефонами: +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71 або на електронну пошту [email protected]

Як повідомлялося, раніше ректор технічного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний повідомив про запуск спільної програми подвійних дипломів із "Дніпровською політехнікою".