Навчальні центри з Siemens та півмільярда на власний виш: "Метінвест" Ахметова став найбільшим приватним інвестором в освіту в Україні

Компанія "Метінвест" посіла перше місце серед приватних інвесторів в освіту в Україні.

Понад 15 років компанія вибудовує сучасну модель освіти та формує резерв кваліфікованих кадрів: відкриває навчальні центри з глобальними технологічними гравцями, фінансує ПТУ в Україні та інвестувала більше півмільярда гривень у відкриття гірничо-металургійного вишу, пише delo.ua.

Зокрема, у 2020-2025 роках компанія вклала 55,4 млн грн у профтехосвіту, співпрацюючи з 24 ПТУ, а також відкрила навчальні центри спільно з глобальними технологічними партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Це дає змогу впроваджувати інновації у виробництві та скорочувати кадровий дефіцит.

Крім того, заснований компанією перший в Україні приватний гірничо-металургійний виш "Метінвест Політехніка" цьогоріч відкрив вступну кампанію на 19 бакалаврських, 20 магістерських та 5 аспірантських програм.

Вони охоплюють металургію, гірництво, комп’ютерні науки, матеріалознавство, автоматизацію, охорону довкілля, інжиніринг обладнання, зварювання, безпеку праці, бізнес-аналітику тощо. Всі програми побудовані з урахуванням реальних потреб виробництва та запитів бізнесу з фокусом на поєднання теорії та практики.

Серед особливостей вступу у "Метінвест Політехніці" називають гнучкий графік, стипендії для найкращих студентів, пільгові умови для ветеранів та абітурієнтів із прифронтових регіонів. Також університет реалізує програми міжнародних стажувань, зокрема у Болгарії та Італії, в партнерстві з компаніями Promet Steel та Danieli.

Паралельно компанія розвиває корпоративний університет, який у 2025 році перезапустять з оновленою методологією. Це має створити простір для горизонтального й вертикального кар’єрного зростання з фокусом на управлінські компетенції, цифрові навички та soft-skills.

Освіта в стратегії "Метінвесту" – не лише відповідь на потреби бізнесу, це внесок у розвиток громад і реінтеграцію людей, що постраждали від війни, наголошують в компанії.

Зокрема, через навчання "Метінвест" сприяє підвищенню зайнятості, зниженню міграційних ризиків і посиленню економічної самостійності регіонів. Освітні ініціативи компанії – це приклад того, як приватний сектор може модернізувати освітню систему країни, стимулюючи водночас розвиток бізнесу, суспільства та держави, пише видання.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.