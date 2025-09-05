Росія почне розпродувати суднобудівні верфі через відсутність замовлень

Об'єднана суднобудівна корпорація Росії (ОСК) складе список верфей на продаж, а потім погодить його з російським урядом і президентом, щоб розпродати підприємства, що простоюють без замовлень.

Про це заявив голова правління банку ВТБ і ради директорів ОСК Андрєй Костін, передає The Moscow Times.

"Ми маємо верфі, на яких взагалі немає замовлень на сьогодні. Взяти хоча б Севастопольський завод (у тимчасово окупованому Росією українському Крму, – ред.), організований 1783 року. На ньому немає замовлень, там залишилися працівників 200 осіб, тобто скорочено переважну кількість працівників. І замовлення навряд чи прийдуть", – сказав Костін.

За його словами, поки на верфях будуть замовлення, корпорація не закриватиме їх і не продаватиме, але в цілому галузь потребує "великої реструктуризації".

ОСК була створена в 2007 році за указом президента РФ Владіміра Путіна для об'єднання розрізнених суднобудівних заводів по всій країні, їхнього оздоровлення та наповнення замовленнями. 2023 року Путін передав корпорацію в управління банку ВТБ. Причиною такого кроку називали незадовільний фінансовий стан ОСК. 2025 року фінансові показники корпорація не розкривала.

Проблеми із замовленнями на російських верфях пов'язані навіть із тим, що будувати кораблі в Росії у кілька разів дорожче, ніж у Китаї. Так, три найбільші експортери російського зерна збираються замовити більше 60 балкерів на китайських верфях, де вони обійдуться замість 12,5 млрд руб. за судно в 3,5 млрд руб. ОСК погодилася "поступитися" виробництвом перших 10 балкерів китайській стороні.

Раніше повідомлялося, що вартість будівництва балкерів у Росії виявилася у 3-4 рази вищою, ніж у Китаї.

До того стало відомо, що найбільша суднобудівна компанія Росії скорочує працівників через брак держзамовлень.

Окрім того, ситуацію значно погіршило рішення уряду Росії урізати урізати фінансування програми оновлення цивільного флоту на умовах пільгового лізингу суден із запланованих раніше 231 млрд руб. до 134,8 млрд руб. Головною причиною скорочення програми російські фінансисти називають різке падіння доходів бюджету та зростання дефіциту.