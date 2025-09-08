Російський аналог "Вікіпедії" вирішили ліквідувати. Його створили за дорученням Путіна

Російський уряд виділив 303 млн руб. на ліквідацію проєкту "Велика російська енциклопедія" (ВРЕ), який коштував бюджету РФ майже 2 млрд руб. ($24,62 млн).

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з розпорядженням, опублікованим на російському порталі правової інформації, кошти спрямовуються у вигляді субсидії автономної некомерційної організації "Національний науково-освітній центр "Велика російська енциклопедія" на погашення заборгованості із заробітної плати, виплати при звільненні працівників та розрахунки за зобов'язаннями організації.

Проєкт енциклопедії був ініційований за дорученням президента РФ Владіміра Путіна.

2019 року Путін висловив сподівання, що "Велика російська енциклопедія" зможе стати російським аналогом і навіть заміною "Вікіпедії". Завершити створення ВРЕ планувалося в 2022 році, однак у результаті це завдання не було виконане, а в грудні 2022 року міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв повідомив, що запуск платформи відкладається на 2023 рік.

Фінансування ВРЕ здійснювалося через Міністерство культури РФ, що вплинуло редакційну політику ресурсу. Зокрема, на порталі не було біографії низки політичних діячів, включно з самим Путіним. При цьому значна частина матеріалів ресурсу спиралася на публікації "Великої радянської енциклопедії", через що багато статей виявилися застарілими.

Навесні 2024 року співробітники проєкту розповіли, що їм не платять зарплату з грудня 2023 року. Цю інформацію незабаром підтвердив відповідальний редактор порталу Сергєй Кравец. У середині червня 2024 року оновлення сайту повністю припинилося.

У липні минулого року керівництво "Великої російської енциклопедії" офіційно оголосило про припинення роботи порталу через відсутність державного фінансування.

У лютому минуого року помічник російського президента Владімір Медінський запропонував скопіювати статті з "Вікіпедії" та перенести їх на російський державний портал "Знание.Вики".

Наприкінці 2022 року повідомлялося, що російська влада планує запустити власний енциклопедичний портал "Знания", який мав би замінити онлайн-енциклопедію "Вікіпедія".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роскомнагляд неодноразово погрожував блокуванням "Вікіпедії" за статтю про війну проти України, яка містила дані, що не співпадають з російською пропагандою.

У березні 2022 року російська цензура вимагала від фонду Wikimedia Foundation Inc. перенести сервери до Росії.

У грудні 2023 року директор спільноти російськомовної "Вікіпедії" Станіслав Козловський оголосив про закриття "Вікімедіа.ру" (займається в РФ підтримкою вікі-проєктів, але не контролює сайт енциклопедії) через тиск російської влади, а 2 лютого 2024 року Мін'юст Росії оголосив його "іноземним агентом".